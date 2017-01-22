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Электроснабжение в республике восстановлено

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (42)
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Авария на Ткуарчалской ГЭС произошла в воскресенье 22 января в 19:00 часов

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Электроснабжение в республике восстановлено. Об этом сообщает официальный сайт РУП "Черноморэнерго".

Лампочка
© flickr.com/
Электроснабжение в Абхазию подается из России

В ходе ремонтных работ последствия аварии на ЛЭП 220кВ Ачгуара были устранены. По всей Абхазии восстановлена схема электропитания от Ингур ГЭС, говорится в сообщении.

Ранее на Ткуарчалской ГЭС произошла авария. Без электроэнергии осталась большая часть Абхазии. Электроснабжение в Абхазию на период проведения ремонтных работ подавалось с территории Российской Федерации. Однако из-за нехватки количество поданой электроэнергии  обесточенными оставались частично Гагрский и Гудаутский районы и Ткуарчал.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (42)

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