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Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме

Сельскохозяйственный каталог издала ТПП Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Более полутора тысяч предприятий сельского хозяйства Абхазии представлено в новом каталоге Торгово-промышленной палаты.

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Презентация каталога предприятий сельского хозяйства страны прошла в понедельник 23 января в Сухуме, об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия.

"Мы продолжаем наши традиции. Если в прошлом году мы презентовали каталог, посвященный туризму, то в этом году мы посвящаем каталог сельскому хозяйству, крестьянину. Основа всего нашего абхазского государства — это село наше. Не будет нашего села, не будет основ наших традиций, культуры и языка", — считает Гагулия. 

Руководитель ТПП отметил, что труд крестьянина нужно уважать. Именно сельское хозяйство, продолжил он, — одна из основ экономического развития страны.

  • Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме
    Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Геннадий Гагулия
    Геннадий Гагулия
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме
    Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме
    Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Александр Страничкин
    Александр Страничкин
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме

"Мы создаем атмосферу внимания и уважения к нашему сельскому человеку. Мы все вышли из села. Почему-то сегодня наблюдается отток из села в город, к сожалению. Мы должны сделать все, чтобы было комфортно и в селе, и в городе", — подчеркнул он.

По словам президента ТПП республики Геннадия Гагулия, на 250 страницах каталога размещено 1700 частных и государственных предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства. 

В рамках презентации состоялась выставка-продажа сельскохозяйственной продукции местных производителей, тематическая выставка абхазских художников. За вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли республики, ряду предпринимателей ТПП вручила награды.

Каталог предприятий Торгово-промышленная палата издает девять лет подряд. В 2016 году каталог был посвящен туристической деятельности Абхазии.


Теги:
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