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Новорожденный ребенок

Новорожденная "дюймовочка" из Сухума попадет домой в конце февраля

© Фото: unsplash.com
В Абхазии
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Кристина Геворкян из Сухума утром 1 января родила в сочинском роддоме девочку весом 870 граммов, роды принимал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik, Владимир Бегунов. Сейчас мама с ребенком еще находится в сочинском роддоме, домой в Сухум они вернутся в конце февраля, когда девочка наберет вес, рассказала Кристина Геворкян.

В сухумском роддоме Sputnik рассказали, что рождение недоношенных детей в Абхазии не редкость. Когда вес ребенка меньше килограмма, роженицам дают направление в сочинский перинотальный центр, потому что в Сухуме нет реанимации.

"Операция была сложная, но с ребенком все в порядке", — прокомментировал ситуацию Sputnik министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

По словам роженицы, министр сам вызвался делать операцию, узнав о сложном случае.

"Дочку мы назвали Елизавета, это наш первый ребенок, — рассказала Кристина Геворкян. – Девочке десять дней пришлось пробыть в реанимации, она не могла сама дышать, но сейчас все в порядке".

Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное. Сейчас Елизавету уже перевели из реанимации, она сама дышит и набирает вес. Девочка весит сейчас 1 килограмм 455 граммов. 

Выпишут маму с ребенком примерно 20 февраля, когда девочка будет весить не менее двух килограммов.


Теги:
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