Минтуризма Абхазии примет участие в международной выставке MITT

СУХУМ, 24 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Министерство по курортам и туризму Абхазии планирует принять участие в 24-ой международной выставке "Путешествия и туризм", которая пройдет с 14 по 16 марта в Москве, сообщил заместитель министра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба в интервью радио Sputnik Абхазия.

"На площадке в 40 квадратных метров мы хотим представить около десяти туристско-экскурсионных организаций Абхазии, а также пригласить наших соотечественников, которые ведут туристический бизнес на территории РФ", — отметил Ахба.

По словам замминистра, на этих площадках будут представлены и другие партнеры Абхазии, планируется провести ряд встреч на тему продвижения бренда "Абхазия".

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Московская международная выставка "Путешествия и туризм" входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и высоко оценивается международным сообществом.

Выставка проводится с 1994 года и удостоена знака Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

На протяжении 20 лет эксперты отрасли признают выставку MITT главным событием туристической индустрии России, на котором ежегодно собираются лучшие представители туристического бизнеса всего мира.

На этой площадке ведущие игроки рынка демонстрируют свои новые программы и ключевые направления в канун туристического сезона.