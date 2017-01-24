Российские военные в Абхазии освоили "Гигиену" и преодолеют грязь

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Военные водители ЮВО в Абхазии в ходе спецкурса на боевой технике преодолеют различные естественные препятствия маршрутов, сообщает пресс-служба ЮВО.

Курс подготовки водителей будет проводиться на различной колесной и гусеничной технике, в том числе на автомобилях КамАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также современных бронетранспортерах БТР-82АМ и новейших танках Т-72Б3.

"В ходе мероприятия более 500 военнослужащих под руководством опытных инструкторов освоят особенности вождения армейской техники на специальных автодромах полигонов "Гудаута" и "Нагвалоу" в Республике Абхазия, а также танкодроме "Молькино" в Краснодарском крае", — сообщает ЮВО.

На маршрутах автодромов и танкодромов заранее сооружены водные и грязевые рвы, завалы из деревьев и другие препятствия.

Также военнослужащие ЮВО провели двухдневные полевые занятия и отработали задачи по оборудованию пунктов очистки воды. Всего было дезинфицировано около 80 тонн воды.

В полевых занятиях на полигоне Нагвалоу приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц специальной военной техники, в том числе быстроходные траншейные машины БТМ-3 и котлованные машины МДК, говорится в сообщении ЮВО.

В ходе занятий военные инженеры базы в условиях горной и равнинной местностей с применением современной войсковой станции комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена" на базе автомобиля УРАЛ совершенствовали навыки по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора и очистки. Станция способна очищать воду с интенсивностью 8-10 куб. м/ч и опреснять до 5 куб. м/ч.



