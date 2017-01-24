Пачулия: Гулрыпшский цех может производить 600 ящиков в сутки

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гулрыпшский цех по производству пластиковых ящиков может производить до 600 ящиков в сутки, сказал корреспонденту Sputnik директор сельхозпредприятия "София" Вахтанг Пачулия.

По его словам, в начале ноября 2016 года была запущена линия по производству пластиковых ящиков для цитрусовых. К концу года производство было остановлено, так как из-за непогоды реализация цитрусовых в республике прекратилась.

"За время работы мы смогли реализовать около 10 тысяч ящиков, оборудование может изготовить один ящик за одну минуту", — сказал он.

Вахтанг Пачулия отметил, что открытие цеха стало возможным благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства Абхазии и добавил, в цехе можно производить тару и для других овощей и фруктов.

Однако изменение объема ящиков под овощи и фрукты — дорогостоящее удовольствие, поэтому пока не приходится говорить об этом, сказал он.

Директор сельхозпредприятия отметил, что ящики изготавливаются из экологически чистого и безвредного для здоровья человека сырья, которое завозится в Абхазию из России. Само оборудование привезено из Китая, сообщил он.

По словам Пачулия, для сельхозпредприятий и для частных производителей, использование пластиковых ящиков более выгодно, так как они дешевле и в два раза долговечнее деревянных.

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