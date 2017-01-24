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Монета с изображением князя Александра Чачба-Шервашидзе

Не в шляпе дело, а в том, как американцы увидели

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Портрет князя Алксандра Чачба для серебряной монеты Национального Банка Абхазии рисовался с его фотографии, сказал художник Батал Джопуа.

Роберт Джопуа.

Серебряная монета "Александр Чачба" номиналом 10 апсаров из серии "Выдающиеся личности Абхазии" из представленной Национальным Банком Абхазии коллекции стала самой популярной на 45-ой ежегодной Международной нумизматической конференции-выставке в Нью-Йорке, рассказала Sputnik участница абхазской делегации Лиана Агрба.

Стенд Нацбанка Абхазии на 45-ой нумизуматической конференции-выставке в Нью-Йорке
© Фото: Нацбанк
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"Хотим отметить, что самой большой популярностью пользовалась монета с изображением князя Александра Шервашидзе-Чачба. Единственное, когда подходили к этой монете, они спрашивали — это Шерлок Холмс? Скорее всего, это вызвано повышенным интересом к сериалу", — с улыбкой рассказала специалист по внешним коммуникациям Банка Абхазии Лиана Агрба.

Художник Батал Джопуа, который был автором портрета Чачба, сказал, что персонаж, созданный Артуром Конан Дойлом, к его работе никакого отношения, конечно же, не имеет. Вместе с тем он пояснил, что рисовал портрет князя по редкой фотографии Александра Чачба.

  • Монета и портрет с изображением князя Александра Чачба-Шервашидзе
    Монета и портрет с изображением князя Александра Чачба-Шервашидзе
  • Кадр из фильма Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона 1979 года
    Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 1979 года
  • Кадр из фильма Шерлок Холмс реж. Гай Ричи 2009 года
    Кадр из фильма "Шерлок Холмс" реж. Гай Ричи 2009 года
  • Бенедикт Кембербэтч в роли Шерлока Холмса в одноименном сериале BBC
    Бенедикт Кембербэтч в роли Шерлока Холмса в одноименном сериале BBC
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Монета и портрет с изображением князя Александра Чачба-Шервашидзе

"Так как он был довольно тонким человеком, я решил идти путем графической пластики, свойственной его графическим произведениям. Образ у него четкий, поэтому рисовал практически по памяти, не используя его фотографию, которую видел несколько десятков лет тому назад", — отметил Джопуа.

Только после того, как художник завершил работу, он сравнил ее с имеющимися фотографиями князя. Для завершения образа Чачба и полноты композиции Джопуа дорисовал к портрету дымящуюся сигариллу.

Справа от портрета Батал Джопуа изобразил  две шапки диоскуров, увенчанных шестилучевыми звездами. Решение было обосновано тем, что они были основным элементом герба Чачба.

Помимо серии "Выдающиеся личности Абхазии", Национальный банк Абхазии представил на 45-ой ежегодной Международной нумизматической конференции-выставке в Нью-Йорке коллекцию монет из серии "Города Абхазии" и "Храмы Абхазии".


Теги:
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