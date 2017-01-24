"Старый Сухум" Анзора Агумаа появится на книжных полках Абхазии

СУХУМ, 24 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Книга "Старый Сухум" Анзора Агумаа о различных этапах градостроительства абхазской столицы скоро появится на книжных полках, сообщил Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

"Издана книга известного историка, археолога, художника, коллекционера Анзора Агумаа "Старый Сухум", в которой отражены различные этапы градостроительства столицы Абхазии, насчитывающей более чем две тысячи лет", — отметил Кобахия.

Замминистра добавил, что монография посвящена истории градостроительства города Сухум в период XIX — начала XX веков. Помимо описания истории более сотни зданий Сухума, объектов историко-культурного наследия гражданской архитектуры, в книге даны старые и новые фотографии домов, документы, представляющие историческую ценность.

В ней также представлена история создания парков, садов и площадей города, культовых сооружений, промышленности, школ, санаторно-курортных объектов государственного и частного строительства.

Книга "Старый Сухум" издана в рамках мероприятий Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии совместно с Благотворительным фондом первого президента республики Владислава Ардзинба и при поддержке сотовой компании "Аквафон".