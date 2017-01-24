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"Старый Сухум" Анзора Агумаа появится на книжных полках Абхазии

Евгений Козырев
В Абхазии
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Презентация книги "Старый Сухум" пройдет в фойе Государственного русского театра драмы Абхазии в среду 1 февраля в 15:00, тираж книги 1000 экземпляров, часть из них поступит в свободную продажу.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Книга "Старый Сухум" Анзора Агумаа о различных этапах градостроительства абхазской столицы скоро появится на книжных полках, сообщил Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

"Издана книга известного историка, археолога, художника, коллекционера Анзора Агумаа "Старый Сухум", в которой отражены различные этапы градостроительства столицы Абхазии, насчитывающей более чем две тысячи лет", — отметил Кобахия.

Замминистра добавил, что монография посвящена истории градостроительства города Сухум в период XIX — начала XX веков. Помимо описания истории более сотни зданий Сухума, объектов историко-культурного наследия гражданской архитектуры, в книге даны старые и новые фотографии домов, документы, представляющие историческую ценность. 

В ней также представлена история создания парков, садов и площадей города, культовых сооружений, промышленности, школ, санаторно-курортных объектов государственного и частного строительства. 

Книга "Старый Сухум" издана в рамках мероприятий Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии совместно с Благотворительным фондом первого президента республики Владислава Ардзинба и при поддержке сотовой компании "Аквафон".

Теги:
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