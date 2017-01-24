ЦИК: 35 инициативных групп было оформлено за первый день регистрации

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Только за субботу было зарегистрировано 35 инициативных групп, сообщил Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"На сегодняшний день зарегистрировано 70 инициативных групп и одна политическая партия. В инициативную группу входит минимум пять человек, и все они одновременно находятся в помещении Центральной избирательной комиссии ", — отметил он.

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Центральная избирательная комиссия будет рассматривать все поданные документы, связанные с выборами в Парламент страны, отметил Гогия.

"Выдвигаются кандидаты, это их личное право, все остальное мы будем рассматривать на заседании, кому давать право быть кандидатами в депутаты. Они пока всего лишь претенденты в кандидаты. Кандидатами они становятся после того как получают удостоверение кандидата. То есть после представления всех необходимых документов в соответствии с требованиями нашего законодательства", — сказал председатель ЦИК.

Гогия напомнил, что процесс регистрации продлится до 10 февраля.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.



