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Работа избирательной комиссии по регистрации инициативных групп.

ЦИК: 35 инициативных групп было оформлено за первый день регистрации

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (5)
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Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия рассказал о процессе регистрации инициативных групп по выборам в Парламент страны.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Только за субботу было зарегистрировано 35 инициативных групп, сообщил Sputnik председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия. 

"На сегодняшний день зарегистрировано 70 инициативных групп и одна политическая партия. В инициативную группу входит минимум пять человек, и все они одновременно находятся в помещении Центральной избирательной комиссии ", — отметил он.

Полную версию радиоинтервью с Тамазом Гогия слушайте здесь>>

Центральная избирательная комиссия будет рассматривать все поданные документы, связанные с выборами в Парламент страны, отметил Гогия.

"Выдвигаются кандидаты, это их личное право, все остальное мы будем рассматривать на заседании, кому давать право быть кандидатами в депутаты. Они пока всего лишь претенденты в кандидаты. Кандидатами они становятся после того как получают удостоверение кандидата. То есть после представления всех необходимых документов в соответствии с требованиями нашего законодательства", — сказал председатель ЦИК.

Гогия напомнил, что процесс регистрации  продлится до 10 февраля. 

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.


Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (5)
Теги:
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