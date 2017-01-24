Убийство, похищение и покушение стали темами встречи МПРИ в Гале

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. На очередной встрече в рамках формата МПРИ в Гале обсуждались убийство гражданина Грузии Гиглы Отхозориа в селе Хурча в мае 2016 года, похищение гражданина России Бачагана Петросяна и покушение на начальника отдела Министерства обороны Абхазии Лизберта Порцхол-оглы, говорится в официальном заявлении МИДа Абхазии.

Сорок вторую встречу МПРИ от абхазской стороны возглавил заместитель председателя СГБ Абхазии Владимир Арлан.

Следующая встреча МПРИ состоится в городе Гал 22 февраля 2017 года.

В 2009 году на Женевских дискуссиях был принят основной документ МПРИ, однако в 2012 в связи с возникшими разногласиями Галский механизм был приостановлен. На 35-м раунде Женевских дискуссий 23 марта 2016 года в результате интенсивных переговоров между абхазской и грузинской сторонами было достигнуто соглашение о возобновлении МПРИ.



