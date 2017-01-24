21:19 24 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Пограничная застава на абхазско-грузинской границе в Гальском районе Абхазии

Убийство, похищение и покушение стали темами встречи МПРИ в Гале

© Sputnik. Михаил Мордасов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
47 0 0

Сорок вторая встреча в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) состоялась во вторник 24 января в Гале, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства Абхазии.

СУХУМ, 24 янв — Sputnik. На очередной встрече в рамках формата МПРИ в Гале обсуждались убийство гражданина Грузии Гиглы Отхозориа в селе Хурча в мае 2016 года, похищение гражданина России Бачагана Петросяна и покушение на начальника отдела Министерства обороны Абхазии Лизберта Порцхол-оглы, говорится в официальном заявлении МИДа Абхазии. 

Сорок вторую встречу МПРИ от абхазской стороны возглавил заместитель председателя СГБ Абхазии Владимир Арлан.

Следующая встреча МПРИ состоится в городе Гал 22 февраля 2017 года.

В 2009 году на Женевских дискуссиях был принят основной документ МПРИ, однако в 2012 в связи с возникшими разногласиями Галский механизм был приостановлен. На 35-м раунде Женевских дискуссий 23 марта 2016 года в результате интенсивных переговоров между абхазской и грузинской сторонами было достигнуто соглашение о возобновлении МПРИ.


Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Леля Тванба в кругу своих подруг. Амзара 1980 год.
"Аиааира" поэтессы Лели Тванба
Личные вещи первой абхазской летчицы показали в госмузее
Личные вещи первой абхазской летчицы показали в госмузее
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia