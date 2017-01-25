Абхазские и российские брейкеры встретятся на чемпионате в Сухуме

СУХУМ, 25 янв — Sputnik, Амра Амичба. Более 70 танцоров из Абхазии и России примут участие в чемпионате по брейкингу 5 февраля, об этом корреспонденту Sputnik сообщил организатор соревнования Рустам Шаков.

Чемпионат пройдет по трем номинациям – детское (keeds), командное ("крю на крю") и одиночное (b-boy) исполнение и третья номинация – король танцпола.

"В принципе, этот человек может не участвовать в баттлах, но ему предоставляется возможность проявить себя", — уточнил Рустам Шаков.

Чемпионат будет проходить один день, все раунды и соревнования по всем номинациям состоятся 5 февраля.

В составе жюри два профессиональных брейк-танцора из Сухума и двое приглашенных судей из России с мировым именем, которые судили международные чемпионаты.

Музыкальное сопровождение обеспечит диджей Rabbit из Израиля, который сейчас живет в Лазаревском.

Абхазская команда по брейк-дансу "Апсны-крю", которая занимала уже призовые места на выездных чемпионах в России, также будет участвовать в чемпионате.

По словам Рустама Шакова, брейк-данс востребован в Абхазии, очень много детей с четырех лет занимаются этим видом танцев. Сам Шаков семь лет уже занимается брейкингом.

"Если сравнить с тем, когда я начинал, этот небо и земля. Мое поколение было одним из первых, кто начал заниматься брейк-дансом в Абхазии. Сейчас больше увлечены брейк-дансом. Детская номинация на чемпионате будет самой многочисленной", — сказал он.

Чемпионат по брейкингу в Абхазии проводится уже шестой год.