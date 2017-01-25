Российские военные в Абхазии совершат около 40 полевых выходов

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В текущем году военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, проведут около 40 полевых выходов, длительность каждого из них составит от 20 дней до 2 месяцев, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В ходе боевой подготовки на полигонах мотострелки, танкисты и артиллеристы военной базы будут совершенствовать навыки в стрельбе из штатного вооружения и военной техники — орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град", 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 ", — говорится в сообщении.

Также в проведут более 500 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений. Военные водители и механики-водители выполнят вождение боевых машин по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

В среднем, каждый военнослужащий российской военной базы ЮВО проведет в полевых условиях около 3 месяцев.



