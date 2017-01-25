16:31 25 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Джума Кварацхелия

Джума Кварацхелия стал новым президентом Федерации футбола Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
16110

Новый президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия назвал главной задачей ФФА проведение Чемпионата республики.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Главный тренер национальной сборной по футболу Джума Кварацхелия избран президентом Федерации футбола Абхазии (ФФА) в среду 25 января в Сухуме.

Новый глава ФФА выразил благодарность членам отчетно-выборной конференции Федерации за единогласный выбор и доверие.

"Самое главное в 2017 году — это в первую очередь Чемпионат Абхазии. Предстоит много работы, в том числе и подготовка к Чемпионату Европы под эгидой ConIFA.  Футбол идет вперед. Есть проблемы. Есть проблемы в молодежной сборной, есть проблемы в детском футболе. Будем сообща решать их", — сказал Кварацхелия.

Вице-президент Федерации Рафаэль Ампар подчеркнул, что вся жизнь новоизбранного президента неразрывно связана  с футболом, поэтому он справится со всеми задачами.

"Это человек, который всю жизнь провел в футболе. Был футболистом, был в футболе и как тренер. Как функционер работал в спорткомитете в Гудауте. Человек, которого мы давно знаем. Играл в России, вернулся и реанимировал футбольный клуб "Рица". Бывает принципиальным, ставит цели, которых старается достигать", — охарактеризовал нового главу Федерации Ампар.

В течение недели, сообщил президент Федерации футбола Абхазии, будет избран новый главный тренер национальной сборной по футболу. 

Джума Кварацхелия родился в 1969 году в Гудауте. В советское время играл за сухумское "Динамо". После распада СССР играл в чемпионатах Казахстана и России. В 2005 году возглавил тренерский штаб гудаутского ФК "Рица", в 2014 – команду "Афон". С 2012 был главным тренером сборной команды Абхазии по футболу. 

24 января 2017 года Руслан Аджинджал покинул пост президента Федерации Футбола Абхазии. 

Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Леля Тванба в кругу своих подруг. Амзара 1980 год.
"Аиааира" поэтессы Лели Тванба
Личные вещи первой абхазской летчицы показали в госмузее
Личные вещи первой абхазской летчицы показали в Госмузее
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia