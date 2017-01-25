Джума Кварацхелия стал новым президентом Федерации футбола Абхазии

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Главный тренер национальной сборной по футболу Джума Кварацхелия избран президентом Федерации футбола Абхазии (ФФА) в среду 25 января в Сухуме.

Новый глава ФФА выразил благодарность членам отчетно-выборной конференции Федерации за единогласный выбор и доверие.

"Самое главное в 2017 году — это в первую очередь Чемпионат Абхазии. Предстоит много работы, в том числе и подготовка к Чемпионату Европы под эгидой ConIFA. Футбол идет вперед. Есть проблемы. Есть проблемы в молодежной сборной, есть проблемы в детском футболе. Будем сообща решать их", — сказал Кварацхелия.

Вице-президент Федерации Рафаэль Ампар подчеркнул, что вся жизнь новоизбранного президента неразрывно связана с футболом, поэтому он справится со всеми задачами.

"Это человек, который всю жизнь провел в футболе. Был футболистом, был в футболе и как тренер. Как функционер работал в спорткомитете в Гудауте. Человек, которого мы давно знаем. Играл в России, вернулся и реанимировал футбольный клуб "Рица". Бывает принципиальным, ставит цели, которых старается достигать", — охарактеризовал нового главу Федерации Ампар.

В течение недели, сообщил президент Федерации футбола Абхазии, будет избран новый главный тренер национальной сборной по футболу.

Джума Кварацхелия родился в 1969 году в Гудауте. В советское время играл за сухумское "Динамо". После распада СССР играл в чемпионатах Казахстана и России. В 2005 году возглавил тренерский штаб гудаутского ФК "Рица", в 2014 – команду "Афон". С 2012 был главным тренером сборной команды Абхазии по футболу.

24 января 2017 года Руслан Аджинджал покинул пост президента Федерации Футбола Абхазии.