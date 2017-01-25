Минздравы России и Абхазии договорились о выдаче страховых полисов

СУХУМ, 25 янв — Sputnik, Владимир Бегунов. Договор о выдаче российских медицинских полисов жителям Абхазии, имеющим гражданство РФ, будет подписан в первом квартале 2017 года, рассказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов.

По словам помощника министра здравоохранения России Анатолия Гулина, медполис будет действовать на всей территории России, но так как Абхазия граничит с Краснодарским краем, жителям Абхазии удобнее обращаться в медучреждения Кубани.

Первый замдиректора Краснодарского территориального фонда обязательного медстрахования Людмила Морозова сказала, что ее ведомство будет курировать оказание медицинской помощи жителям Абхазии

Помимо договора о страховых полисах, в первом квартале 2017 года планируется подписание договора о льготном обеспечении медикаментами жителей Абхазии, имеющих российское гражданство.

Как рассказал Андзор Гоов, медицинские полисы будут выдаваться в российском посольстве. Для получения документа нужно будет предъявить российский и абхазский паспорта. Дети до 14 лет могут получить полис только при наличии гражданства РФ. Гражданство можно получить в российском посольстве при предъявлении одного из родителей паспорта РФ.