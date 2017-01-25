Освоена только десятая часть квоты на вылов хамсы в Абхазии

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Путина хамсы в акватории Абхазии продолжается, но выловлена лишь десятая часть предоставленной квоты, об этом корреспонденту Sputnik сообщил заместитель начальника отдела рыбной отрасли Министерства сельского хозяйства республики Давид Гадлия.

"Путина началась поздно, в конце декабря. Выловлено на сегодня 5387 тонн. Если сравнить с прошлым сезоном, то к этому времени было выловлено 25 тысяч тонн хамсы. Каждый сезон проходит по-разному. В этом году в наших водах хамсы очень мало", — сказал Гадлия.

По словам начальника отдела рыбной отрасли Минсельхоза, допустимый улов, то есть то количество рыбы, которое разрешает ведомство для промышленного лова, равно 50 тысячам тонн хамсы и 240 тонн ставриды.

"Ловом занимаются пять заводов, которые перерабатывают хамсу в рыбную муку и рыбий жир. Далее практически вся продукция экспортируется в Турцию", — пояснил он.

Отдельные небольшие квоты предоставляются Министерством сельского хозяйства физическим лицам, которые ведут лов товарной рыбы для местных рынков.

"Промышленный лов ведется только хамсы и ставриды. Лов остальных видов рыб осуществляется только "береговиками"-предпринимателями, которые осуществляют прибрежный лов барабули, камбалы и кефали. Квоты у них небольшие. В зависимости от сезона она может составлять от 100 до 500 килограммов", — отметил Давид Гадлия.

На рыбных прилавках выбор, пусть небольшой, но есть. Продавец рыбного павильона сухумского рынка Галина Шовгенова рассказала корреспонденту Sputnik, что часть продукции поступает из России, часть поставляют местные рыбаки.

"Вот то, что у нас есть сегодня из местной рыбы: игла, барабуля, селедка, кефаль, камбала, катран, горбыль. Но количество рыбы небольшое, мы примерно через день закупаем ее у рыбаков. В декабре практически вовсе не было местной рыбы. К лету, думаю, будет больше", — сказала Шовгенова.

Цена сельди — 150 рублей, горбыль продают по 500 рублей, сарган можно купить за 300 рублей, барабуля в среднем стоит 150 рублей. Товарной хамсы на рынке не оказалось.



