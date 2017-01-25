Покровительница абхазских студентов

О своей многолетней дружбе с Татьяной Андреевной рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия Владимиру Бегунову завкафедрой педагогики Абхазского госуниверситета Алексей Касландзия.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Свой юбилей Татьяна Рогачева отмечает в студенческий праздник, Татьянин день. Видимо, это не случайно, Татьяна Андреевна всю жизнь связана со студентами. По ее технологии сегодня преподается русский язык в абхазских школах.

Она два года назад оставила преподавание в АГУ, где была старшим преподавателем, доцентом кафедры педагогики и психологии. Но, по словам завкафедрой педагогики Абхазского госуниверситета Алексея Касландзия, продолжает сотрудничать с университетом.

"Мы познакомились с Татьяной Андреевной в семидесятых годах прошлого века, — рассказал Касландзия. - Она была заместителем министра просвещения Абхазии и собирала вокруг себя всесторонне образованных и интеллигентных людей, потому что сама она глубоко интеллигентный человек".

Главная тема, которой занималась и продолжает заниматься Татьяна Рогачева, – преподавание русского языка в абхазских школах. Об этом она написала более сорока методических и научных работ со сценариями уроков, вопросами для диспутов, комментариями к написанию сочинений. Нынешние педагоги продолжают пользоваться ее разработками каждый день.

По словам Алексея Касландзия, лекции Татьяны Рогачевой в АГУ всегда проходили на высочайшем уровне.

"Помимо того, что под ее непосредственным руководством вышло очень много учебников о преподавании русского языка, — рассказывает Касландзия, — она сама великолепный педагог. Всегда пользовалась уважением у студентов. Кстати, я сейчас отправляюсь на банкет по случаю ее юбилея, чтобы сказать ей все это лично".

Сегодня Татьяна Рогачева на заслуженном отдыхе, но продолжает оставаться одним и крупнейших специалистов в республике по преподаванию русского языка.

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