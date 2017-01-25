Шаль Марины Влади и стихи Высоцкого об Абхазии

О песне, написанной Высоцким в Абхазии и о шали Марины Влади читайте в материале Sputnik.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Абдулов и чача в Гагре © Sputnik. Михаил Воскресенский Очевидец выступления Высоцкого в Сухуме: его уговорили выступить в СФТИ

Высоцкий и Абхазия – тема глобальная. Достоверно известны несколько фотографий Высоцкого с Мариной Влади в Пицунде и Сухуме, они датируются 1972 и 1973 годами. Был концерт в Сухумском физико-техническом институте и съемки фильма "Хороший плохой человек". Вот и все, остальное — предположения, воспоминания, часто неподтвержденные…

О концерте в физико-техническом институте рассказала его бывшая сотрудница Маргарита Селиванова.

"Выступление началось с небольшим опозданием, ждали Высоцкого, – вспоминает Селиванова. — Он вышел молодой, красивый, невысокого роста, на нем был кожаный пиджак, который он снял и повесил на стул. Он поприветствовал нас, сказал, что очень рад находиться в Абхазии… По ходу концерта у него очень часто рвались струны, с таким желанием и отдачей выступал Высоцкий".

© Sputnik. Мирослав Муразов Зритель концерта Высоцкого в Сухуме: он исполнял все песни с надрывом

Элеонора Гилоян, корреспондент "Абаза-ТВ", автор программ и лекций на тему: "Высоцкий и Абхазия" рассказывает, что все началось со съемок фильма "Хороший плохой человек" по повести Чехова "Дуэль", в котором Высоцкий играл главную роль.

По свидетельству Элеоноры, съемочная группа приехала доснимать в Абхазию некоторые эпизоды (большая часть фильма снята в Крыму) и столкнулась с проблемой. Гостиница "Гагрипш", в которой должны были жить актеры, была занята. Номера отдали группе грузинского фильма "Похищение луны". И тогда житель Гагры Григорий Чепия пригласил актеров пожить у себя дома. Это общение переросло в многолетнюю дружбу. В семье Чепия хранится шаль, подаренная Мариной Влади и гитара, на которой играл Владимир Семенович во время приездов.

Владимир Высоцкий в Абхазии Фото взятое из интернета

Владимир Высоцкий в Абхазии Фото взятое из интернета

Владимир Высоцкий в Абхазии Фото взятое из интернета

Владимир Высоцкий в Абхазии Фото взятое из интернета

Владимир Высоцкий в Абхазии Фото взятое из интернета 1 / 5 Фото взятое из интернета Владимир Высоцкий в Абхазии

"Семья Чепия для Высоцкого стала родной, – рассказывает Гилоян. — Валерий Перевозчиков в книге "Ну, здравствуй, это я" приводит письмо Высоцкого в Гагру 1974 года: "Дорогие дядя Гриша и тетя Люба, пишет я, ваш пятый сын. Я уже полностью в работе, был в Ташкенте и Алма-Ате. Марина во Франции, передает вам привет. Я прошу вас взять к себе в дом, то есть просто поселить к себе мать Севы Абдулова, которого дядя Гриша напоил чачей. Она хочет отдохнуть, ее зовут Елизавета Моисеевна. Она замечательная, и для меня просто как родная мать. Если ей у вас будет хорошо, я буду очень рад. Думаю, что вы тоже ее полюбите. Привет детям, обнимаю вас, помню вашу доброту. До встречи, Володя Высоцкий".

Сухумские мифы и легенды

Дальше мы ступаем на зыбкую почву предположений.

Есть растиражированное в Абхазии стихотворение "Знакомым в Гагре"

Такое творится!

Вы перегружены тоской, видать.

Тут до жемчужины рукой подать —

До озера Рица.

Его указывают как стихи Высоцкого 1972 года.

Элеонора Гилоян, ссылаясь на свидетельство Виктора Суходрева, личного переводчика Брежнева и друга Высоцкого, утверждает, что в 1973 году в Пицунде написана песня Высоцкого "Штормит весь вечер, и пока…".

А ветер снова в гребни бьет

И гривы пенные ерошит.

Волна барьера не возьмет, —

Ей кто-то ноги подсечет —

И рухнет взмыленная лошадь.

С Абхазией связана еще одна легенда, романтического плана. Высоцкий дружил с многими капитанами кораблей.

"Еще до приезда на съемки "Хорошего плохого человека" Высоцкий был проездом в Абхазии, — рассказывает Гилоян. – Он был пассажиром круизного теплохода, который делал лишь одну остановку в Сухуме. Помощник капитана попросил Владимира Семеновича составить компанию одной даме в прогулке по городу. Это была Марина Влади".

Верить этому или нет, каждый решает сам, но то, что Высоцкого с Абхазией связывает многое, – это факт.