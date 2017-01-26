Ломия: фактические сроки заключения в Абхазии меньше, чем в России

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сроки заключения осужденных в Абхазии значительно меньше, чем в Российской Федерации, сказал в интервью радио Sputnik бывший генеральный прокурор республики Алексей Ломия.

Он отметил, что и до ратификации Договора с Россией о передаче осужденных лиц, уже была практика взаимодействия по этому вопросу.

"До подписания договора 45 граждан Абхазии, отбывавших наказание в России, изъявили желание отбывать наказание здесь, а из осужденных в Абхазии россиян двое захотели отбывать наказание в России", — сказал Ломия.

Этот факт он связывает с тем, что в Абхазии существует система наказания, по которой один год засчитывается за два, а то и три.

"Соответственно, здесь сроки заключения значительно меньше, чем в России", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юристы о передаче осужденных: россиянам выгоднее сидеть в Абхазии

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает так называемый принцип взаимности, подчеркнул Ломия.

"Абхазская сторона со своей стороны гарантирует, что в случае если российская сторона обратится по передаче осужденных, то республика будет исполнять и наоборот. Сама процедура происходила в течение двух-трех лет, подписание Договора стало венцом. Если раньше это была добрая воля сторон, могли исполнять или же не исполнять, то теперь уже существует межгосударственный Договор, который предусматривает обязательства", — добавил он.

Договор был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско-абхазского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан.

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Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. Согласно статье 3 договора, в передаче может быть отказано, если это нанесет ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам любой из сторон. В передаче отказывается также в случае, если осужденный не выполнил какие-либо финансовые обязательства, вытекающие из приговора, или не получены достаточные, по мнению государства вынесения приговора, гарантии выполнения этих обязательств.