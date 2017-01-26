Сухумский маяк: нетуристическая достопримечательность Абхазии

Пользователь Instagram под ником monpetitik: Добрый день! Собираюсь на отдых в Абхазию. Интересует вопрос, как попасть на сухумский маяк? Открыт ли он? В интернете одни пишут, что он доступен для экскурсий, по другим отзывам, там закрыто. Может, вы располагаете такой информацией?
Владимир Бегунов, Sputnik Абхазия: Как рассказал Sputnik директор Сухумского гидрофизического института, на балансе которого числится сухумский маяк, Демьян Авидзба, маяк находится в аварийном состоянии и закрыт для посещения. В ближайшее время открывать его для туристов не планируется.
"Маяк сложно сделать туристическим объектом, он для этого не приспособлен", — прокомментировал Авидзба.
Бывший директор института Вячеслав Кецба рассказал, что главную опасность в маяке представляет винтовая лестница.
"147 ступеней, 34 метра в высоту, лестница старая, ржавая — ей более 150 лет. Водить туда экскурсионные группы опасно, — рассказал Кецба. – К тому же как экскурсионный объект маяк сомнителен, смотреть там особо нечего".
По словам Вячеслава Кецба, чтобы открыть маяк для посещения, требуется полностью сменить винтовую металлическую лестницу, а сам корпус очистить от ржавчины и покрыть несколькими слоями специальной краски. Кроме того, замены требуют некоторые крепежные детали. Все эти работы обойдутся в 25-30 миллионов рублей.
"Такие затраты, даже если найдется спонсор, никогда не окупятся", — считает Вячеслав Кецба.
Как рассказал бывший директор Сухумского гидрофизического института, со времен грузино-абхазской войны деньги на содержание маяка из бюджета не перечислялись, объект институт содержит на средства "маячного сбора", который платит сухумский порт.
"Средства эти копеечные, — рассказал Кецба, – их хватает, чтобы время от времени платить уборщице, которая там наводит порядок, да менять лампы. Пользы от маяка сейчас мало, суда оснащены спутниковой навигацией, а каботажного плавания, в котором маяк был бы полезен, сегодня в Абхазии просто нет".
По словам Вячеслава Кецба, то, что сухумский маяк до сих пор не разграбили охотники за металлоломом, целиком заслуга института, который по мере сил следит за ним.
"В Абхазии было пять маяков, сейчас ни в Очамчыре, ни в Пицунде они не действуют, разграблены, — сказал Кецба. — Только сухумский маяк в меру своих сил институт содержит".
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