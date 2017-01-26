Сухумский маяк: нетуристическая достопримечательность Абхазии

Пользователь Instagram под ником monpetitik: Добрый день! Собираюсь на отдых в Абхазию. Интересует вопрос, как попасть на сухумский маяк? Открыт ли он? В интернете одни пишут, что он доступен для экскурсий, по другим отзывам, там закрыто. Может, вы располагаете такой информацией?

Владимир Бегунов, Sputnik Абхазия: Как рассказал Sputnik директор Сухумского гидрофизического института, на балансе которого числится сухумский маяк, Демьян Авидзба, маяк находится в аварийном состоянии и закрыт для посещения. В ближайшее время открывать его для туристов не планируется.

"Маяк сложно сделать туристическим объектом, он для этого не приспособлен", — прокомментировал Авидзба.

Бывший директор института Вячеслав Кецба рассказал, что главную опасность в маяке представляет винтовая лестница.

"147 ступеней, 34 метра в высоту, лестница старая, ржавая — ей более 150 лет. Водить туда экскурсионные группы опасно, — рассказал Кецба. – К тому же как экскурсионный объект маяк сомнителен, смотреть там особо нечего".

По словам Вячеслава Кецба, чтобы открыть маяк для посещения, требуется полностью сменить винтовую металлическую лестницу, а сам корпус очистить от ржавчины и покрыть несколькими слоями специальной краски. Кроме того, замены требуют некоторые крепежные детали. Все эти работы обойдутся в 25-30 миллионов рублей.

© Sputnik. Томас Тхайцук Стихи и проза сухумского маяка

"Такие затраты, даже если найдется спонсор, никогда не окупятся", — считает Вячеслав Кецба.

Как рассказал бывший директор Сухумского гидрофизического института, со времен грузино-абхазской войны деньги на содержание маяка из бюджета не перечислялись, объект институт содержит на средства "маячного сбора", который платит сухумский порт.

"Средства эти копеечные, — рассказал Кецба, – их хватает, чтобы время от времени платить уборщице, которая там наводит порядок, да менять лампы. Пользы от маяка сейчас мало, суда оснащены спутниковой навигацией, а каботажного плавания, в котором маяк был бы полезен, сегодня в Абхазии просто нет".

По словам Вячеслава Кецба, то, что сухумский маяк до сих пор не разграбили охотники за металлоломом, целиком заслуга института, который по мере сил следит за ним.

© Sputnik. Владимир Бегунов Загадка сухумского маяка

"В Абхазии было пять маяков, сейчас ни в Очамчыре, ни в Пицунде они не действуют, разграблены, — сказал Кецба. — Только сухумский маяк в меру своих сил институт содержит".

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