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Военная техника

Российские военные в Абхазии эвакуировали "поврежденную" технику

© Sputnik. Саид Царнаев
В Абхазии
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Трехдневные тактико-специальные учения прошли на российской военной базе в Абхазии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Ремонтные подразделения российской базы Южного военного округа во время тактико-специальных учений отработали эвакуацию условно поврежденной техники в условиях боя, говорится в пресс-релизе пресс-службы Южного военного округа.

Во время учений  на полигоне приняли участие около ста военнослужащих и двадцать единиц военной техники, сообщается в документе. 

По легенде учений, артиллерия условного противника вывела из строя несколько боевых машин. Специалистам ремонтникам нужно было провести эвакуацию техники во время боя. Учения были максимально приближены к боевым действиям. Солдаты пользовались ремонтно-эвакуационными машинами БРЭМ на базе бронетранспортеров БТР-80. Ремонтники в кратчайшие сроки эвакуировали поврежденные машины на полевой сборный пункт для восстановления их боеспособности.

В сообщении пресс-службы говорится, что машины БРЭМ оборудованы поворотным подъемным устройством и электросваркой. Эвакуировать технику они могут в полевых условиях с помощью лебедки. Эти машины могут выполнять земляные работы, расчищать проходы.

Во время учений воины-ремонтники выполнили нормативы по развертыванию мобильных мастерских, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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