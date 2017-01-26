Большинство тургидов Абхазии не получат профкатегорию

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. В этом году в Абхазии будут введены категории для квалифицированных экскурсоводов, но 90% экскурсоводов их не получат, так как много лет работали нелегально, заявил министр по курортам и туризма Абхазии Автандил Гарцкия на круглом столе.

По словам Гарцкия, Минтуризма начинает бороться за законность в туристической сфере. В этом году в Сухуме и Гагре открыты платные трехмесячные курсы экскурсоводов. Стоимость их пять тысяч рублей, по окончании выпускники получат лицензию на работу.

"Мы хотим, чтобы в аттестационной комиссии, помимо ученых, были представители общественных организаций и журналисты, чтобы процесс получения лицензий был максимально прозрачен", — сказал Гарцкия.

По словам министра, экскурсоводы с небольшим официальным стажем работы не получат категорий и будут каждый год получать лицензию заново.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лакербая: экскурсоводы должны знать историю, географию и медицину

"Таких в Абхазии 90%, — сказал министр. – Потому что турфирмы не заключали с ними договоры, экскурсоводы работали нелегально и не платили налоги. Сейчас все будет иначе".

Те, у кого есть пять лет подтвержденного стажа, получат вторую категорию и будут продлевать лицензию раз в три года.

Экскурсоводы с семилетним стажем получат первую категорию, и им придется проходить через аттестационную комиссию и курсы повышения квалификации раз в пять лет.

Стаж для экскурсовода будет считаться, если за год человек проработал пятьдесят дней, о чем должно быть подтверждение в журнале движения экскурсионных путевок, который обязана вести каждая турфирма в Абхазии.