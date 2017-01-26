Штрафы для гидов-нелегалов в Абхазии поднимут до 30 тысяч рублей

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. В 2017 году Минтуризма Абхазии планирует поднять штрафы нелегально работающим экскурсоводам с 1800 рублей до 30 тысяч рублей, рассказал на круглом столе министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия.

По словам министра, его ведомство берется навести законность в туристической сфере республики.

"Большинство экскурсоводов работают нелегально, не заключая контракты с турфирмами, — сказал Автандил Гарцкия. – Будут проверки от Минтуризма, Минобразования и МВД. Если у гида не будет на руках экскурсионной путевки, его накажут приличным штрафом. Мы хотим, чтобы экскурсоводам самим стало невыгодно получать зарплату в конвертах, чтобы они сами требовали у работодателей трудоустраивать их по закону".

Министр признал, что эти новшества вызовут массу недовольства, но другого пути легализации туристического бизнеса, по его мнению, нет.

© Sputnik. Илона Хварцкия Большинство тургидов Абхазии не получат профкатегорию

Ранее на круглом столе сообщалось, что с 2017 года будут вводиться категории для экскурсоводов с обязательным прохождением курсов повышения квалификации и экзаменами по их окончании.

"Экскурсоводы — это лицо Абхазии для огромного количества туристов, — сказал министр. – И поэтому к ним повышенные требования. Нам не нужны люди, которые плохо знают историю страны и не способны оказать экстренную доврачебную помощь, если человеку на маршруте стало плохо".

По словам замминистра по курортам и туризму Астамура Ахба, планируется создать единый пофамильный реестр с фотографиями абхазских экскурсоводов, который каждый желающий сможет найти в интернете.

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