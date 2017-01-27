Килба о митинге в Гале: жители пытаются навязать свои условия

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жители Галского района, не граждане Республики Абхазия, пытаются навязывать свои условия, как органам местного самоуправления, так и органам государственной власти, сказал корреспонденту Sputnik секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба, комментируя митинг, состоявшийся в селе Набакия Галского района.

Около 120 жителей Галского района 25 января приняли участие в несанкционированном митинге против закрытия пункта пропуска "Набакия". Собравшиеся люди перекрыли центральную дорогу, движение автотранспорта остановилось. После переговоров жители разошлись по домам.

Радиоверсию интервью с Мухамедом Килба слушайте здесь >>

По словам Мухамеда Килба, необходимо определить статус граждан, проживающих в Абхазии, но не имеющих абхазских паспортов и не желающих иметь абхазское гражданство.

"Ситуация достаточно сложная, я бы хотел обратиться к этим людям, чтобы они не заходили за грань. Тут вопрос не в национальной принадлежности, а в их статусе. Если у гражданина Абхазии, какой бы национальности он ни был, есть вопросы политического, социального характера, в рамках нашей Конституции они могу проводить те или иные мероприятия", — сказал Килба.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что, если жители Галского района, не имеющие абхазского гражданства, желают выразить свой протест, им нужно перейти через границу и на территории Грузии проводить митинги.

"Там тоже есть СМИ, и они будут услышаны страной, обществом Грузии, чьими гражданами они являются", — сказал он.

Мухамед Килба отметил, что событие в Галском районе вызвано в том числе тем, что в нашем обществе стало привычным собирать митинги по любому поводу.

"Есть митинговщина по любому поводу и без повода. Видимо, участниками акции двигало такое соображение, по которому они считают, что если в Сухуме и Гагре можно проводить митинги, перекрывать дорогу в Очамчырском районе, почему этого нельзя делать в Галском районе", — заметил Килба.

Мухамед Килба отметил, что необходимо пресекать подобные митинги, направленные против решения высшего руководства Республики Абхазия.