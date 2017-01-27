Абхазская строка поэтессы Казаковой

Бадрак Авидзба, Sputnik

Римма Казакова автор многочисленных сборников стихов, а также многих популярных песен — "Мадонна", "Ненаглядный мой", "Ты меня любишь" и других. Помимо сочинений стихов, она также занималась переводами с языков стран ближнего и дальнего зарубежья.

Казакова и Абхазия

Поэтесса часто бывала в Абхазии, о своем знакомстве с республикой она позже написала в предисловии к книге Анны Бройдо.

"В начале шестидесятых уже прошлого века я вышла замуж. Друг мужа, очень популярный тогда абхазский писатель Георгий Дмитриевич Гулиа, пригласил нас в своеобразное свадебное путешествие – в Гульрипш, под Сухум, в свое родовое гнездо. Еще жива была мама Георгия Дмитриевича, Елена Андреевна, вдова великого Дмитрия Гулиа, чудная женщина, грузинка по национальности. Кто бы тогда подумал о возможности кровавого межнационального конфликта", — писала Римма Казакова.

После этой поездки в Абхазию, Римма Казакова решила начать перевод произведений абхазских поэтов.

"Мы вернулись в Москву загорелые, счастливые, надышавшись воздухом моря и дружбы, а через положенное время у меня родился сын, который в шутку называл себя абхазцем и нежно полюбил Апсны, эту замечательную "страну души". А я, плененная ее языком, наполненным звуками природы, историей, обычаями, культурой, начала переводить стихи абхазских поэтов: Баграта Шинкуба, Иуа Когониа, Нелли Тарба, Кумфа Ломиа, Киршала Чачхалиа, Ивана Тарба", — вспоминала она.

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Раннее детство поэтесса провела в Белоруссии, а школьные годы прошли в Ленинграде. Казакова окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета. Именно там в 1958 году вышел первый сборник ее стихов "Встретимся на Востоке".

"Римма Казакова очень любила Абхазию, она была внимательна к абхазской культуре, трепетно относилась к абхазской поэзии, свои переводы абхазских стихов она печатала в различных журналах в Москве", — рассказал писатель Абхазии Анзор Мукба.

В 1976 — 1981 годах Казакова была секретарем правления Союза писателей СССР. Занималась переводами с языков стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Абхазии.

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"В деле перевода произведений абхазских поэтов Римма Казакова проделала огромную работу. Особенно большую часть поэзии Иуы Когония на русский язык перевела именно она. Ее книга переводов вышла и в Москве, и в Сухуме. Переводы ее отличаются большим профессионализмом. К переводам она подходила очень основательно и с большой любовью", — подчеркнул поэт Валентин Когония.

Музыку на стихи Риммы Казаковой писали Александра Пахмутова, Игорь Крутой, Владимир Шаинский, Анатолий Савченко, эти песни исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева и многие другие.

Ушла из жизни Римма Казакова в 2008 году.



