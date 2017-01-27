Sputnik, Анжелика Бения.

Более 1000 заявок, из которых были отобраны 92 участника из России, Абхазии и стран СНГ и Балтии в возрасте от 7 до 18 лет. Талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, получат возможность заявить о себе на международном конкурсе "Ты супер!".

По словам генерального продюсера телеканала НТВ Тимура Вайнштейна, участники проекта уже вторую неделю репетируют, готовятся к съемкам.

Большинство детей, которые приехали в Москву, не то что никогда не были в Москве, они не выезжали из городков, в которых они живут, участники очень волнуются, отметил Вайнштейн.

"Гарантировано, будет следующий сезон. Все финалисты проекта станут участниками детской "Новой волны" и автоматически пройдут в финальный тур отборочного этапа Евровидения. К концу шоу большинство участников будет задействовано в мюзикле "Республика ШКИД". Призов будет много, но этот проект не о призах", – сказал продюсер.

Судить международный проект будут певица Ёлка, композитор Игорь Крутой, музыкант Маргарита Суханкина, имя четвертого члена жюри пока в секрете, сообщил Вайнштейн.

"К выбору членов жюри мы подходили очень внимательно. Можно сказать, что и они проходили некий кастинг. Нам казалось, что в этом шоу для детей очень важно выбрать членами жюри людей с безупречной репутацией по отношению к детям и к музыке", – добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik Абхазия поддержит юных участников шоу НТВ "Ты супер!"

Самое главное, этот музыкальный проект вне политики, отметил ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такменев.

"Дети, которые собрались в одном месте, доказывают, что нет никаких границ. Музыка связала детей из разных стран. Дети из Украины и России, из Абхазии и Грузии, все общаются и дружат. Не было ни одного конфликта. Для нас проект уже состоялся, это уже счастливые дети. Дети, вырвавшиеся из очень маленького пространства", – сказал Такменев.

Информационное агентство и радио Sputnik выступает в статусе партнера шоу талантов "Ты супер!".

Сложности были только в работе с министерствами, с попечительскими организациями. Чтобы пригласить детей из интернатов и детских домов, нужно было пройти большой путь различных согласований, сообщил руководитель Sputnik в странах Ближнего зарубежья Андрей Благодыренко.

"Когда родилась эта идея, мы предложили добавить к российским участникам детей из 14 стран, в которых работает Sputnik. Мы искали талантливых и интересных, отсмотрели около 300 детей, из них выбрали 16. Наверное, мы будем симпатизировать детям из наших стран. Думаю, это как в спорте, пусть победит сильнейший. Мы хотим, чтобы участие детей в этом шоу стало для них большой, яркой ступенькой в жизни", – сказал Благодыренко.

На пресс-конференции был показан видеосюжет из подмосковного санатория, в котором занимаются юные певцы. Авторы видеоролика показали, чем заняты участники, как переживают. К примеру, зрители увидели первые слезы от первых неудач представительницы Абхазии Валерии Адлейба, которая расстроилась из-за того, что ей понизили тональность фонограммы, и она сделала много, как ей показалось, ошибок.

Каждый из ребят талантлив и уникален, поэтому и подход к каждому нужен особый, уверена член жюри Маргарита Суханкина. Кому, как не ей, знать, как работать с детьми, у которых непростые судьбы. Она, мама двоих приемных детей, призналась, что, когда ей предложили стать членом жюри конкурса, она "согласилась, и минуты не раздумывая".

"Это абсолютно мое направление, прежде всего, потому что я профессиональный музыкант. Я помню свою историю и знаю, как важно правильно работать с такими детьми, чтобы не сломать никого, не обидеть, чтобы они не ощутили какую-то ненужность, не дай бог. Самое главное, акция, которую сделает наша команда – мы добьемся, что дети будут расти в семьях", – отметила Суханкина.

Дети с непростой судьбой, благодаря НТВ, агентству Sputnik и Министерству образования и науки Российской Федерации смогут продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами. Но самое главное – это новые эмоции, знания, друзья и исполнение заветной мечты.

Конкурс "Ты супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. Ведущим проекта станет Вадим Такменев. Премьера детского вокального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля.

Подробная информация о проекте доступна на сайте НТВ. Следите за новостями шоу музыкальных талантов на ресурсах Sputnik Абхазия.

Первый выпуск детского вокального шоу состоится 11 февраля в 20.00 на телеканале НТВ. Информационное агентство и радио Sputnik внимательно следит за успехами талантливых детей – читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.