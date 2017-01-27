Бганба: бывший владелец "Континента" мешает инвесторам

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бывший владелец ТК "Континент" Игорь Варов мешает российским инвесторам, которые могут инвестировать в торговый центр, сказал глава администрации района Заур Бганба на пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 27 января.

"Мы с ним говорили на эту тему, у него есть свой бизнес, которым он должен и будет заниматься правильно", — добавил он.

По словам Заура Бганба, перед новым владельцем ТК "Континент" Чанба была поставлена задача в кратчайший период возобновить работу торгового комплекса.

"Буквально месяц назад нашлась российская фирма, которая может инвестировать в предприятие. Мы ждем, что в начале мая приступят к небольшой реконструкции, и торговый комплекс будет запущен", — отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава Гагры: будем обеспечивать курорт местными овощами и фруктами

Если даже не удастся это сделать, рядом с ТК "Континент" строится новый торговый комплекс, сказал Заур Бганба.

"Это совместное предприятие, куда входят наш бизнесмен Сичинава и компания "Донской Табак", — сказал он.

Из-за остановки работы ТК "Континент" ежегодно бюджет Гагрского района теряет по 15 миллионов рублей, подчеркнул Бганба.

"Континент" — один из самых больших торговых центров в Абхазии, который начал свою работу после восстановления разрушенного здания универсама "Гагра" в 2004 году и обеспечивал работой более 130 человек.

С 5 июня 2014 года из-за конфликта между соучредителями торговый комплекс "Континент" был закрыт.