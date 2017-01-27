МИД Абхазии о закрытии КПП "Набакия": суверенное право Абхазии

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Обустройство и укрепление государственной границы – суверенное право Абхазии, не направленное на ограничение передвижения, говорится в сообщении МИД Абхазии, распространенном в пятницу 27 января в ответ на заявления посла США и представителей ООН в Грузии относительно закрытия КПП "Набакия".

Представители ООН в Грузии и посол США в Грузии Ян Келли высказывали обеспокоенность решением властей Абхазии закрыть пункты пропуска на абхазо-грузинской границе, отмечая, что это повлечет ограничения передвижения, и жителям Абхазии будет усложнен доступ к здравоохранению, образованию, они не смогут попасть на свадьбы, похороны к своим родственникам в Грузию.

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Такую обеспокоенность соблюдением прав человека в республике МИД Абхазии назвал политикой двойных стандартов. В документе отмечается, что представители ООН в Грузии беспокоятся о праве на передвижение жителей Галского района, при этом не обращая внимания, что вся Абхазия из-за грузинской политики находится в международной изоляции.

"По сути, осуществляется необъявленная гуманитарная блокада в отношении Республики Абхазия, — говорится в заявлении. — Любое международное мероприятие гуманитарного или культурного характера со стороны Республики Абхазия вызывает мгновенную истерическую реакцию грузинских официальных лиц и по их требованию фактически срывается. Подобных фактов предостаточно, и о них хорошо известно представителям ООН в Грузии".

Внешнеполитическое ведомство Абхазии сообщает, что перед закрытием пункта пропуска "Набакия" была проведена реконструкция дороги, пущен комфортабельный рейсовый автобус, чтобы жители сел Бгоура (Отобая) и Батаигуара (Набакеви) могли беспрепятственного добраться до основного КПП "Ингур" между Абхазией и Грузией. Увеличена также пропускная способность этого пункта пропуска.

"В связи с этим, выраженная в заявлении представителей ООН в Грузии "озабоченность" положением "жителей Абхазии" абсолютно неуместна", — говорится в документе.

МИД Абхазии в заявлении выразил надежду, что в дальнейшем оценки представителей международных структур станут более взвешенными и объективными и не будут иметь провокационный характер.