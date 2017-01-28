Жители Абхазии подали 190 заявок в вузы России

СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. На поступление в российские вузы через Представительство Россотрудничества в республике на сегодня заполнено 190 анкет, сказал корреспонденту Sputnik консультант Представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

"Они определились с направлениями образования, но еще не все желающие заполнили анкеты. Количество заявок примерно такое же, как и в прошлом году, но еще много времени впереди, не все еще зарегистрировались, и, я думаю, что количество будет значительно больше, чем сейчас", — сказал он.

По словам Дмитрия Кононова, квоты на поступление в вузы России для жителей Абхазии пока не определены российской стороной, но это произойдет в ближайшее время.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Консультации по поступлению в Российские вузы

"Детализированный план приема по специальностям будет определен в ближайшее время и выложен на нашем официальном сайте", — сказал он.

Для желающих поступить в российские вузы сегодня был проведен специальный вебинар, организованный центральным аппаратом Россотрудничества.

"Нам пришло предложение провести такое мероприятие здесь, создать условия для его проведения. Будут еще проекты, посвященные этой отборочной кампании, например, 8 февраля совместно с Домом Москвы и с Южным федеральным университетом. Там будет рассказываться про российские образовательные программы, в частности, гости из ЮФУ расскажут, какие образовательные программы они предлагают, и сотрудники нашего представительства расскажут об особенностях участия в отборочной кампании", — отметил Кононов.

В вебинаре, проведенном центральным аппаратом Россотрудничества, будущим студентам рассказывали о правилах поступления в российские вузы, о правилах регистрации в России, как лучше подобрать жилье и о многом другом, связанном со студенческой жизнью в России.

"Я решил поступить в российский вуз, так как считаю, что там больше перспектив и обучение лучше. И, конечно, хочу получить жизненный опыт, учась за пределами Абхазии", — сказал Константин Герхелия.

Всего в вебинаре принимали участие 15 стран, где расположены Представительства Россотрудничества.



