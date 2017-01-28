Команды-участницы Чемпионата Европы по версии ConIFA определились в Женеве

СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жеребьевка на участие в Чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA состоялась в Женеве в субботу 28 января, сказал корреспонденту Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

"Всего восемь команд будут принимать участие в Чемпионате Европы по версии ConIFA в 2017 году. Две команды попадают на соревнования без жеребьевки, это Падания, действующий чемпион Европы, и команда Северного Кипра — принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке. К сожалению, в ConIFA нет товарищеских или отборочных игр, поэтому команды-участники выбираются голосованием исходя из их рейтинга", — добавил он.

Желающие принимать участие в Чемпионате Европы или Чемпионате Мира по версии ConIFA заявляют об этом, затем путем жеребьевки выбираются команды.

Помимо Падании и Северного Кипра в предстоящем турнире примут участие Абхазия, Секейский край, Лапландия, Остров Мэн, Сборная Ниццы, а также Окситания, которая сыграет на чемпионате вместо Восточной Армении.

"Сборная Армении не сможет сыграть из-за политической ситуации с Турцией, так как, к сожалению, турецкая сторона не может гарантировать безопасность команде", — сказал Пагава.

Дмитрий Пагава В Женеве прошла жеребьевка на участие в Чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA

Если какая-нибудь из команд, выбранная по жеребьевке, выпадет по определенным обстоятельствам, то в чемпионате имеют шанс сыграть Южная Осетия и Донецкая Народная Республика, сообщил Пагава.

В голосовании участвовало 40 членов ConIFA из 44.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

В 2016 году в Абхазии прошел Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA. Cборная Абхазии стала победителем чемпионата, одолев в финальном матче команду из Пенджаба со счетом 6:5.