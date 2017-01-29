13:51 29 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум-1°C
Прямой эфир
Поиск
Снег в Сухуме

Коммунальное управление Сухума о снегопаде: пока происшествий нет

© Sputnik. Наала Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9120

В ночь с 28 на 29 января в Абхазии начался снегопад, который, по прогнозам метеорологов, может продлиться несколько дней.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В связи со снегопадом в республике все коммунальные службы столицы находятся в режиме повышенной готовности, но пока никаких происшествий не было, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

"Дежурные сотрудники коммунальных служб и вся техника в любой момент готовы приступить к ликвидации последствий снегопада, но пока такой необходимости нет", — уверил Ахуба.

По словам начальника Коммунального управления столицы, дорожные службы также готовы приступить к своим обязанностям по очистке улиц и центральной трассы республики, но такой необходимости в этом пока  нет. 

"Пока нет такого снега, чтобы проводить работы по очистке дорог, деревья не падают, дорогу еще не замело. Дежурные сотрудники и техника находятся на своих местах", — отметил Ахуба. 

Дмитрий Ахуба подчеркнул, что коммунальные службы с раннего утра отслеживают ситуацию и в случае усиления снегопада приступят к своим обязанностям.  


Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление мандаринового варенья с Эсмой Арджения
"Оранжевый" десерт
В одном из зоопарков Ростовской области родился лигренок
В одном из зоопарков Ростовской области родился лигренок
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia