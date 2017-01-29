Коммунальное управление Сухума о снегопаде: пока происшествий нет

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В связи со снегопадом в республике все коммунальные службы столицы находятся в режиме повышенной готовности, но пока никаких происшествий не было, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

"Дежурные сотрудники коммунальных служб и вся техника в любой момент готовы приступить к ликвидации последствий снегопада, но пока такой необходимости нет", — уверил Ахуба.

По словам начальника Коммунального управления столицы, дорожные службы также готовы приступить к своим обязанностям по очистке улиц и центральной трассы республики, но такой необходимости в этом пока нет.

"Пока нет такого снега, чтобы проводить работы по очистке дорог, деревья не падают, дорогу еще не замело. Дежурные сотрудники и техника находятся на своих местах", — отметил Ахуба.

Дмитрий Ахуба подчеркнул, что коммунальные службы с раннего утра отслеживают ситуацию и в случае усиления снегопада приступят к своим обязанностям.



