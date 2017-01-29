ДРСУ Абхазии бросили все силы на очистку от снега центральной трассы

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадри Есиава. ДРСУ Абхазии приступили к очистке центральной трассы страны от снега с привлечением техники и большого количества сотрудников, об этом сообщили корреспонденту Sputnik руководители дорожных управлений Сухумского, Гудаутского и Гагрского районов в воскресенье 29 января.

© Sputnik. Наала Аивдзба Спроси Роина: ожидать ли снега в Сухуме

"Два КамАЗа, грейдер и личный состав порядка десяти человек брошены на очистку трассы от въезда в Сухум до "тещиного языка" в Эшере. Пока проблем в работе нет, так как снега не так много, как, например, в Гудаутском районе", — рассказал начальник ДРСУ-3 Валериан Абухба.

По словам начальника ДРСУ-1 Олега Мукба, который занимается очисткой дороги в Гудаутском районе, выпало около семи сантиметров снега, и в эти часы ведутся работы на наиболее аварийных участках.

"Сейчас наши сотрудники и техника работают в районе поселка Мюссера, который считается одним из самых аварийно опасных участков. Начать очистку трассы от самого города пока не получается, так как мы не успеваем охватить всю дорогу от Гудауты и до начала Гагрского района", — отметил Мукба.

О том, какая ситуация на дорогах Гагрского района, рассказал корреспонденту Sputnik начальник ДРСУ-2 Лев Хагуш. По его словам, бригада управления начала работу еще ранним утром от границы на Псоу и уже дошла до Пицунды.

"С утра мы дошли от Псоу до Пицундских ворот и планируем провести очистку трассы до Бзыбского моста, куда направляется и другое наше управление, но со стороны Гудауты. Сейчас в нашем районе лежит около 10 сантиметров снега, и это не много. Ничего страшного нет, но лучше, конечно же, без необходимости не выезжать", — сказал Лев Хагуш.

Хагуш добавил, что возглавляемое им управление испытывает нехватку в технике, нет грейдера и машины по разбросу песка на дорогу, этим занимаются сотрудники ДРСУ-2 вручную.