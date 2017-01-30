МЧС Абхазии: серьезных аварий из-за снегопада не было

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Серьезных аварий в связи со снегопадом в Абхазии не было, сказал корреспонденту Sputnik первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян.

"Кое-где в районах республики попадали деревья, мы распилили, порубили, освободили дороги", — добавил он.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Коммунальное управление Сухума: работаем в авральном режиме

По его словам, сейчас идет мониторинг ситуации, и в случае необходимости МЧС готово задействовать людей и технику.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до сегодняшнего утра. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии в понедельник были отменены.

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