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Снег в Сухуме

МЧС Абхазии: серьезных аварий из-за снегопада не было

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Снегопад в Абхазии (16)
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Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян рассказал о ситуации в связи со снегопадом.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Серьезных аварий в связи со снегопадом в Абхазии не было, сказал корреспонденту Sputnik первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян.

"Кое-где в районах республики попадали деревья, мы распилили, порубили, освободили дороги", — добавил он.

Уборка снега
© Sputnik. Кирилл Каллиников
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По его словам, сейчас идет мониторинг ситуации, и в случае необходимости МЧС готово задействовать людей и технику.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до сегодняшнего утра.  Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии в понедельник были отменены.

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Темы:
Снегопад в Абхазии (16)

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