ГАИ Абхазии: движение в Эшере будет восстановлено через пару часов

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Движение автомобилей по центральной трассе в районе села Эшера будет восстановлено в течение двух — трех часов, сказал начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

"Дорогу закрыли буквально недавно, мы ограничивали проезд, так как работала техника. Затем техника испортилась, и начали возникать пробки, после чего дорогу мы перекрыли полностью", — добавил он.

По словам Смыр, многие автомобили, попавшие в пробку, развернулись и уехали обратно, сейчас их количество не такое большое.

"По нижней объездной дороге в Эшере могут ехать внедорожники, но если туда поедут легковые, то возникнут большие пробки", — отметил он.

Проблем с передвижением автомобилей в районе Мюссеры нет, транспорт передвигается без проблем, отметил он.

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Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до сегодняшнего утра. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии в понедельник были отменены.

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