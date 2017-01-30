16:46 30 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум-1°C
Прямой эфир
Поиск
Коммунальные службы расчищают трассу в Сухуме

ГАИ Абхазии: движение в Эшере будет восстановлено через пару часов

© Фото: Дмитрий Ахуба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Снегопад в Абхазии (16)
16910

Начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр рассказал о ситуации на дорогах Абхазии в связи со снегопадом.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Движение автомобилей по центральной трассе в районе села Эшера будет восстановлено в течение двух — трех часов, сказал начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр.

"Дорогу закрыли буквально недавно, мы ограничивали проезд, так как работала техника. Затем техника испортилась, и начали возникать пробки, после чего дорогу мы перекрыли полностью", — добавил он.

По словам Смыр, многие автомобили, попавшие в пробку, развернулись и уехали обратно, сейчас их количество не такое большое.

Снег в Сухуме
© Sputnik. Томас Тхайцук
МЧС Абхазии: серьезных аварий из-за снегопада не было

"По нижней объездной дороге в Эшере могут ехать внедорожники, но если туда поедут легковые, то возникнут большие пробки", — отметил он. 

Проблем с передвижением автомобилей в районе Мюссеры нет, транспорт передвигается без проблем, отметил он.

Подробнее об этом слушайте здесь >>

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до сегодняшнего утра.  Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии в понедельник были отменены.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>

Темы:
Снегопад в Абхазии (16)

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление мандаринового варенья с Эсмой Арджения
"Оранжевый" десерт
Первый за пять лет футбольный матч в Алеппо
Первый за пять лет футбольный матч состоялся в Алеппо. Кадры
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia