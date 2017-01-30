Замглавы Гудаутского района: вместо грейдера посыпаем дороги песком

ГУДАУТА, 30 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Для того чтобы грейдеры не испортили дорожное покрытие улиц в Гудауте, администрация района посыпает наиболее опасные участки песком, рассказал замглавы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Замглавы Сухума: столице нужна снегоуборочная техника

"Наиболее опасные участки дорог в черте города подсыпаны песком, этой работой мы занимаемся с 6 утра. Так как снег уже тает, особых проблем с передвижением нет. Все хорошо в области электро- и водоснабжения. В нашем районе перебоев никаких нет", — отметил Дзидзария.

По его словам, дороги посыпают песком не только в черте города, но и в селах. Жители сел Лыхны, Куланырхва и Хапшера обратились в администрацию района с просьбой привлечь технику для ликвидации последствий снегопада. Эти работы уже завершены, заверил Дзидзария.

Замглавы администрации Гудаутского района добавил, что коммунальные службы справляются со своими обязанностями и следят за обстановкой.