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Уборка снега

Замглавы Гудаутского района: вместо грейдера посыпаем дороги песком

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Снегопад в Абхазии (16)
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Несмотря на снегопад, перебоев со светом и водой в Гудаутском районе нет, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель главы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария.

ГУДАУТА, 30 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Для того чтобы грейдеры не испортили дорожное покрытие улиц в Гудауте, администрация района посыпает наиболее опасные участки песком, рассказал замглавы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария.

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"Наиболее опасные участки дорог в черте города подсыпаны песком, этой работой мы занимаемся с 6 утра. Так как снег уже тает, особых проблем с передвижением нет. Все хорошо в области электро- и водоснабжения. В нашем районе перебоев никаких нет", — отметил Дзидзария.

По его словам, дороги посыпают песком не только в черте города, но и в селах. Жители сел Лыхны, Куланырхва и Хапшера обратились в администрацию района с просьбой привлечь технику для ликвидации последствий снегопада. Эти работы уже завершены, заверил Дзидзария.

Замглавы администрации Гудаутского района добавил, что коммунальные службы справляются со своими обязанностями и следят за обстановкой.    

Темы:
Снегопад в Абхазии (16)

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