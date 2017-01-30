Автомеханик о снегопаде в Абхазии: меняй покрышки или сиди дома

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Автомобиль в снежную погоду обязательно должен быть "обут" в зимние покрышки, сказал в интервью Sputnik автомеханик Петр Минаев.

"Чтобы безопасно ездить, нужна зимняя резина. Без нее даже полноприводные джипы с кучей электроники не могут безопасно передвигаться. У нас перед въездом на станцию техобслуживания есть подъем. Но сегодня с утра машины не могли по нему подняться. Все системы работают, колеса крутятся, но машины скользят, потому что все на летней резине. Один на переднеприводной легковушке был и на зимней резине. Так он без проблем поднялся", — рассказал Минаев.

Вместе с тем он согласился, что из-за двух снежных дней "переобувать" машину не всегда приемлемо. Поэтому, считает Минаев, каждый сам должен сделать выбор, оставить авто в гараже или менять покрышки.

Важным моментом в минусовую температуру, отметил механик, становится состояние аккумулятора. В морозы он может быстрее разряжаться, особенно если в машине установлены дополнительные опции, такие как сигнализация. В этих случаях было бы правильно оставлять машину в отапливаемом гараже.

В морозы, продолжил Минаев, в охлаждающей системе автомобиля обязательно должна быть залита незамерзающая при низких температурах жидкость.

"Если у вас залита вода, то нужно открыть крышку радиатора и проверить, не замерзла ли жидкость. Если вода замерзла, а вы попытаетесь завести машину, то рискуете серьезно повредить двигатель. Поэтому нужно заливать специальную незамерзающую жидкость. Антифриз, к примеру", — подчеркнул он.

Минаев посоветовал также просушить дверные проемы автомобиля, иначе из-за влаги при минусовой температуре двери примерзают к кузову.

"Нужно просушить машину, чтобы двери легко открывались. Иначе можно дверь открыть, но резинки останутся на кузове. Чтобы не возникало подобных проблем можно, как вариант, резинки смазать силиконом", — сказал он.

Механик также порекомендовал автолюбителям освободить от снега и льда дворники, прежде чем их использовать, иначе моторчик может сгореть. Ни в коем случае нельзя обливать лобовое стекло горячей водой, так как стекло может треснуть. Использовать можно только теплую воду, спирт или специальную жидкость.

Нельзя в мороз, по словам Минаева, ставить машину на ручной тормоз. Объясняет он это тем, что тормозные колодки могут примерзнуть к тормозным дискам, и при начале движения они могут треснуть. По его мнению, при отрицательных температурах будет нелишним прогреть на холостом ходу двигатель автомобиля перед выездом.