Сонер Гогуа: мы хотим наладить торговлю с Иорданией

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия стремится наладить торговлю с Иорданией, заявил президент фонда "Апсны" Сонер Гогуа на пресс-конференции в Sputnik Абхазия, рассказывая об итогах рабочей поездки в Иорданию.

"В Иордании нет ни нефти, ни газа, зато у них очень развита торговля. Все арабские страны, не имеющие стабильности, у кого не налажена банковская система и система страхования, имеют представителя в Иордании. Они работают через Иорданию по экспорту и импорту товара, это очень важный фактор", — добавил он.

По словам Гогуа, иорданская сторона заинтересована в работе на российском рынке.

© Фото: страница Инара Гицба в Facebook Гицба: абхазская диаспора в Иордании укрепляет связи с исторической родиной

"Абхазия может быть маленьким мостом для развития этого бизнеса. Между Россией и Турцией нам удалось это сделать, у нас тоже есть определенный опыт, поэтому мы готовы объединить иорданский бизнес через Абхазию с Российской Федерацией", — подчеркнул Гогуа.

В абхазскую делегацию вошли директор Инвестагентства республики Алмас Тания, представитель Общественной палаты Низам Хапат, представитель фонда "Апсны" в Турции Ченгиз Ашуба, предприниматели Виталий Смыр и Дмитрий Аргун.

Сонер Гогуа отметил, что развитие отношений с Иорданией очень важно для Абхазии, так как там проживает более ста тысяч представителей абхазо-адыгской диаспоры, среди которых около пяти тысяч абхазов.

"Одним из главных вопросов поездки было привлечение инвестиций в нашу республику. На сегодняшний день о нашей республике очень мало знают в мире, и Иордания не исключение. Нашей задачей было рассказать, что представляет из себя Абхазия, какие условия предоставляет потенциальным инвесторам", — сказал директор Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии Алмас Тания.

По его словам, абхазская сторона попыталась донести все преимущества абхазского рынка.

"Самым ключевым фактором является то, что у нас заключены соглашения с Россией, которая позволяет вывозить товары, произведенные в нашей республике, в Российскую Федерацию и их реализовывать. Это ключевой фактор, который может заинтересовать любого инвестора", — сказал он.

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Тания отметил, что иорданские бизнесмены заинтересовались Абхазией и выразили готовность посетить республику в июне 2017 года.

"Они практически сразу откликнулись на предложение приехать в Абхазию, тем более что у них уже была намечена поездка в Россию", — отметил он.

В ходе поездки, абхазская делегация встретилась с парламентариями Иордании, бизнесменами, а также с братом короля Иордании принцем Али. Во время этих встреч обсуждались возможности совместной работы в области укрепления связей с абхазской диаспорой Иордании и налаживании взаимовыгодной торговли.

В конце пресс-конференции президент Международного фонда "Апсны" Сонер Гогуа поблагодарил информационное агентство Sputnik Абхазия за освещение важных событий, проводимых фондом.