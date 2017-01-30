Боксеры из Сухума стали призерами первенства Краснодарского края

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Рада Ажиба. Шестеро из восьми воспитанников детско-юношеской спортивной школы Сухума стали призерами первенства Краснодарского края по боксу, об этом Sputnik сообщил тренер по боксу Алик Карди-оглы.

"Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Сухума принимали участие в первенстве Краснодарского края по боксу. Наши спортсмены показали хорошие результаты. Шестеро из восьми спортсменов стали призерами. С гордостью назову имена победителей. Первое место занял Герман Арджения, второе — Лаша Акаба, бронзовыми призерами стали Михаил Аршба, Аляс Лейба, Александр Саакян, Ашот Эксузян", — сказал Алик Карди-оглы.

По словам тренера, победа на этих соревнованиях дает возможность абхазским спортсменам участвовать в дальнейших турнирах.

© Фото: Алик Карди-Оглы Выступление абхазских боксеров в первенстве Краснодарского края

"Эти соревнования дают нам право участвовать в первенстве Южного Федерального округа по боксу, который будет проходить в феврале. Если там ребята проявят себя хорошо, то наши спортсмены будут участвовать в первенстве России", — уточнил он.

С 23 по 29 января в Туапсе, на базе спортшколы № 4, прошло первенство Краснодарского края по боксу. За победу боролись спортсмены из Краснодара, Сочи, Адлера, Армавира, Геленджика, Новороссийска и Абхазии.