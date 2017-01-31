Хибба: предприниматели в районах не знают о начале лицензирования

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Не все предприниматели республики знают о необходимости лицензирования отдельных видов деятельности, об этом радио Sputnik заявил начальник отдела лицензирования Министерства экономики Абхазии Изет Хибба.

Радиоинтервью с Изетом Хибба слушайте здесь >>

"Есть такие субъекты предпринимательской деятельности, которые не осведомлены, что закон вступил в силу и нужно получать лицензию. В основном это предприниматели в районах. Они не имеют информацию. Хотели бы через заинтересованные органы, такие как ОБЭП, налоговые службы, проинформировать, что предприниматели должны обратиться за получением лицензии", — сказал Хибба.

По словам начальника отдела лицензирования Минэкономики, в законе "О лицензировании отдельных видов деятельности" прописано 34 вида деятельности, которые были распределены между органами исполнительной власти. На Минэкономики, в частности, возложена обязанность выдачи лицензий по 7 видам предпринимательской деятельности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кабмин утвердил порядок лицензирования ломбардов в Абхазии

Хибба пояснил, что предприниматель предоставляет уставные документы, а сбором всей информации занимается Минэкономики.

"Мы пытаемся сделать так, чтобы субъекты предпринимательской деятельности знали о необходимости получения лицензий. Подготовлены нормативно-правовые акты к этому закону, в которых расписаны все лицензионные требования. Они готовились по принципу "одного окна", то есть мы облегчаем процедуру выдачи лицензий", — отметил он.

Закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" вступил в силу 1 января 2016 года.

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