Басария: веерных отключений электроэнергии не будет

СУХУМ, 31 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Никаких веерных отключений электроэнергии в Абхазии не будет, сказал гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на пресс-конференции во вторник 31 января.

"Всю Абхазию беспокоит вопрос, связанный с потреблением электроэнергии и с запиткой ею Абхазии. На определенный период времени комплекс ИнгурГЭС – единственная генерация, находящаяся на территории Республики Абхазия, должна быть остановлена. Остановка связана с проведением изыскательских работ и мониторингом деривационного тоннеля, который связывает Джварское водохранилище с генерацией, находящейся в Абхазии", — добавил Басария.

Ремонтные работы в тоннеле намечены на 2018 год, сообщил гендиректор "Черноморэнерго".

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"Мы очень надеемся на то, что специалисты, которые будут осматривать тоннель, найдут не такое большое количество повреждений, и что повреждения можно будет локализовать за достаточно короткое время", — сказал Басария.

Только после проведения мониторинга и получения документации можно будет определить, на какой срок будет остановлена электростанция в 2018 году, сообщил он.

"В случае если мы в ближайшее время получим переток электроэнергии из России, числа с 15 этого месяца (февраля – ред.), ИнгурГЭС будет остановлена. Через три недели после этого включим нашу генерацию, но воды все равно будет не хватать. В связи с этим мы сейчас просим переток на два месяца у России", — объяснил он.

Аслан Басария сообщил, что состоялись переговоры с российской и грузинской стороной относительно запитывания Абхазии со стороны России на время изыскательских работ на ИнгурГЭС. Итогом этих переговоров стало то, что Абхазия получит электроэнергию на сумму от 350 до 500 миллионов рублей.