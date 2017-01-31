Уровень воды на ИнгурГЭС падает на два метра в день

СУХУМ, 31 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Уровень воды в Джварском водохранилище уменьшается на два метра в день, сказал гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на пресс-конференции во вторник 31 января.

На сегодня уровень воды составляет 431 метр, работу ИнгурГЭС необходимо будет остановить при 420 метрах, отметил он.

"Мы понимаем, что речь идет о днях, когда у нас остановится гидроэлектростанция. У нас есть немного времени, для того чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение из России", — сказал Басария.

На прошедших переговорах в Москве и Минске с представителями России и Грузии было принято решение обеспечить электричеством Абхазию на время изыскательских работ в деривационном тоннеле ИнгурГЭС.

За один киловатт электроэнергии Абхазия будет платить от 2 рублей 30 копеек до 2 рублей 50 копеек, сообщил Басария. На протяжении двух месяцев, которые отводятся на работы по осмотру тоннеля, Абхазия получит 200 миллионов киловатт часов, подчеркнул гендиректор "Черноморэнерго".

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.