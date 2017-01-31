"Есть только миг": фотовыставка из ДНР в Сухуме

СУХУМ, 31 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Выставка работ профессиональных фотографов из ДНР "Есть только миг" открылась в Сухуме во вторник 31 января.

По словам руководителя выставки Марины Андриановой, идея провести выставку в Абхазии возникла после того, как начали поступать работы не только из ДНР, но и других стран.

"Эта идея возникла не сразу, сначала мы хотели ее провести в городах ДНР, но потом выставка немного вышла за планируемые пределы, и к нам начали поступать снимки из других стран. К примеру, здесь представлена довольно интересная фотография от нашего соотечественника, проживающего в Тайване", — рассказала Марна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотография на выставке "Есть только миг" в доме детского творчества "Айнар"

Марина Андрианова подчеркнула, несмотря на то, что снимки сделаны в период войны с Украиной, на выставке представлены снимки, символизирующие мир, доброту и счастье. Организаторы не ставили перед собой цель показать обществу то, как тяжело приходится народу Донецкой Республики, и какие ужасы войны им приходится переживать.

"Все эти работы созданы во время военного периода, но мы хотели показать другую нашу жизнь, тот самый миг, когда в сердцах рождается надежда, и где все еще есть место для счастья, мира и любви. Не хочется показывать эту разруху и боль, которой, поверьте, в нашей республике достаточно много", — сказала Марина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотография на выставке "Есть только миг" в доме детского творчества "Айнар"

Фоторепортер из ДНР Виктория Иванченко рассказала, что снимки отбирались на конкурсной основе специальной комиссией, которая учитывала и голоса пользователей интернета. Из 250 работ для фотовыставки были выбраны 30, возраст авторов от 23 до 65 лет.

"С моей точки зрения, все кадры на высшем уровне. Ведь не зря они были отобраны не только профессионалами, но обычными людьми в интернете на нашем сайте. Если вы обратили внимание, на выставке всего одна работа на тему войны, так как мы хотели привезти в Абхазию как можно больше оптимизма", — рассказала Виктория.

Фоторепортер добавила, что народ Донецка не теряет надежды на мирную жизнь и верит в скорое окончание войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотография на выставке "Есть только миг" в доме детского творчества "Айнар"

На открытии фотовыставки присутствовал председатель Государственного комитета по молодежной политике Абхазии Алиас Авидзба, который обратил внимание присутствующих на то, что это не первый совместный с ДНР проект.

"Последнее время мы активно сотрудничаем с ДНР в области молодежной политики и культуры. У нас много проектов, которые сближают наши народы, как это было всегда. Подобные мероприятия всегда актуальны и интересны, поэтому хочу выразить благодарность всем, кто принял в этом участие", — отметил Алиас Авидзба.

Руководитель Центра народного творчества Нури Кварчиа признался, что выставка "Есть только миг" приятно его удивила, так как он ожидал увидеть именно кадры боевых действий и боль людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотография на выставке "Есть только миг" в доме детского творчества "Айнар"

"Какое счастье, что я вижу именно мирные фотографии, которые отображает стремление народа Донецкой Республики к миру и подтверждают то, что война их не обозлила. Я поздравляю всех авторов этих снимков с тем, что им удалось в такое тяжелое время сохранить позитив и миролюбие", — подчеркнул он.

Официальная часть церемонии открытия выставки завершилась выступлением певицы из ДНР Екатерины Тюповой, которая вместе с учениками Центра народного творчества исполнила песню "Есть только миг".

Нури Кварчия пригласил вокалистов Донецкой Республики принять участие в ежегодном концерте "Дружба без границ", который планируется провести в августе 2017 года в Абхазии. Представители ДНР с удовольствием приняли приглашение и пообещали вновь приехать в Абхазию.