"Пиратская почта" в Абхазии: прочесть письмо из бутылки

О том, что было написано в послании и как расшифровывали размытую надпись, Йорк рассказал корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову.

Выброшенная штормом

"Я много путешествую, — рассказывает Александр Йорк. – Абхазия — это двадцатая по счету страна, где я побывал".

По словам Александра, он со спутницей приехал в Абхазию на двенадцать дней в новогодние праздники. Остановились молодые люди в Цандрипше, взяли напрокат машину и объездили всю республику.

"Были в Гагре, Пицунде, Новом Афоне, Сухуме, Очамчыре, Ткварчале, на Рице, в Кодорском ущелье, только до Гала не добрались", — рассказывает путешественник.

По словам Александра Йорка, Абхазия – хороший вариант для непродолжительного отдыха.

"Я не ожидал встретить здесь такое разнообразие: горы, море, руины, связанные с древней историей, замечательная кухня и люди", — говорит путешественник.

Бутылку на пляже Александр Йорк нашел в первый день после приезда.

"Мы шли по пляжу в Цандрипше и вдруг ее увидели, — рассказывает Александр. – Я думал, письма в бутылках встречаются только в книжках про пиратов. Это была бутылка из-под шампанского, закупоренная пробкой и сверху чем-то еще дополнительно замазанная. Судя по виду, в море она пробыла довольно долго. Ее выкинуло на пляж во время шторма".

Письмо из бутылки

Загадочное письмо

Александр рассказывает, что бутылку они разбили возле урны, выбросили стекла и принялись читать послание. Письмо оказалось сильно попорчено водой.

"Большей частью текст размыт, — говорит Александр Йорк. — Бутылка, хоть и была закупорена, вода в нее просочилась. По краям текст совсем не читается, одни белые пятна. Но есть слова и словосочетания, которые можно разобрать".

Судя по читаемым фразам и отдельным словам, это послание одной женщины другой. Возможно, адресата зовут Руслана. Фигурирует в тексте город Новороссийск. Александр предполагает, что письмо обращено к Руслане из Новороссийска. Как зовут автора послания – не известно.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Как получить удовольствие от Абхазии: готовьтесь

"После долгого изучения этого документа стало ясно, что письмо писала женщина своей матери, дочери или подруге, рассказывает Александр Йорк. Судя по контексту, письмо связано с каким-то приятным событием в жизни адресата. Что это, переезд в другой город, поступление в университет или еще что-то – не понятно".

Как рассказывает путешественник, письмо представляет собой философский текст.

"В обращении к адресату говорится: "У тебя много путей, оставайся красивой", есть отдельные фразы, которые выглядят как пожелания или тост", — рассказывает обладатель находки.

Письмо Александр выложил в соцсети. Кто его написал, где и когда отправил в море, а главное – зачем? Эти вопросы до сих пор не ясны.