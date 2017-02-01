Педагогов и школьников Абхазии пригласили на конкурс по русскому языку

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Амра Амичба. Педагоги и школьники Абхазии могут принять участие в Международном конкурсе по русскому языку, сообщил корреспонденту Sputnik консультант Представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов.

В конкурсе могут принять участие педагоги, преподающие русский язык и другие предметы на русском языке, и школьники от 11 до 16 лет, изучающие русский язык. Школьники участвуют в конкурсе в составе команды от страны.

"От каждой страны может поехать группа из 11 человек. Десять детей плюс один взрослый в качестве сопровождающего, если педагог не принимает участие в конкурсе. Команда из десяти детей может быть собрана из разных школ Абхазии — лучшие ученики по изучению и владению русским языком", — уточнил Дмитрий Кононов.

Для участия в конкурсе с 1 февраля необходимо зарегистрироваться на портале "Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru). Затем желающим испытать свои силы высылается задание, документы и файлы в электронной форме.

По итогам отборочного этапа для участия в финале конкурса, который пройдет на территории Международного детского центра "Артек" в августе, не позднее 15 апреля 2017 года определятся победители: 20 иностранных педагогов, 15 команд (150 иностранных обучающихся).

"В "Артеке" в августе будут находиться порядка 20 дней. Там будут вестись занятия, 10 дней смогут участвовать в различных конкурсах. Для преподавателей проведут курсы повышения квалификации, и каждому из них будет предоставлена возможность попробовать себя в преподавании русского языка для иностранных детей", — заметил консультант Россотрудничества.

По словам Дмитрия Кононова, Представительство Россотрудничества в Абхазии для желающих принять участие в конкурсе предоставит консультационную и методическую помощь, при необходимости окажет и техническую поддержку.

Международный конкурс по русскому языку организован Министерством образования и науки России, Государственным институтом русского языка имени Александра Пушкина, Россотрудничеством и МДЦ "Артек".



