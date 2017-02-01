Синоптики Абхазии: антициклон продолжит оказывать влияние на погоду

СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Метеорологи республики сообщают, что в четверг 2 февраля территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с теплыми массами воздуха с юго-запада. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью и утром местами возможны слабые осадки, днем преимущественно без осадков.

Ночью температура воздуха опустится до —1˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +7˚С.

Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду.

Температура морской воды +8˚С, волнение на море будет умеренным.

Влажность воздуха высокая, 60-80%.

В Сухуме температура воздуха ночью —2˚С, днем +6˚С.

© Sputnik. Леон Гуния Прогноз погоды с 20:00 01.02.2017 по 20:00 02.02.2017



