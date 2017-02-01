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Прогноз.

Синоптики Абхазии: антициклон продолжит оказывать влияние на погоду

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (432)
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Госгидрометеослужба Абхазии прогнозирует слабые осадки утром в четверг 2 февраля.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik. Метеорологи республики сообщают, что в четверг 2 февраля территория Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с теплыми массами воздуха с юго-запада. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью и утром местами возможны слабые осадки, днем преимущественно без осадков. 

Ночью температура воздуха опустится до —1˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +7˚С.

Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду.    

Температура морской воды +8˚С, волнение на море будет умеренным.  

Влажность воздуха высокая, 60-80%.

В Сухуме температура воздуха ночью —2˚С,  днем +6˚С.

Прогноз погоды с 20:00 01.02.2017 по 20:00 02.02.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 01.02.2017 по 20:00 02.02.2017


Темы:
Погода в Абхазии (432)
Теги:
Абхазия

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