Ченгелия: со 2 февраля в школах и садах Абхазии приступят к занятиям

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Амра Амичба. Со 2 февраля во всех школах и детсадах республики будут возобновлены занятия, об этом корреспонденту Sputnik сообщила заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия.

"Учебный процесс надолго прерываться не может, погода улучшилась, школы и сады должны заработать", — подчеркнула замминистра.

Соответствующее решение принято на совещании Министерства образования и науки Абхазии. По словам Ченгелия, в министерстве обзвонили руководителей всех районных школ, которые сказали, что готовы к занятиям.

"Коррективы в работу может внести только погода, — отметила Медея Ченгелия. – Но сегодня была солнечная погода, снег уже подтаял. И завтра метеорологи обещают хорошую погоду".

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.