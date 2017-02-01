Ченгелия: со 2 февраля в школах и садах Абхазии приступят к занятиям

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Амра Амичба. Со 2 февраля во всех школах и детсадах республики будут возобновлены занятия, об этом корреспонденту Sputnik сообщила заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия.
"Учебный процесс надолго прерываться не может, погода улучшилась, школы и сады должны заработать", — подчеркнула замминистра.
Соответствующее решение принято на совещании Министерства образования и науки Абхазии. По словам Ченгелия, в министерстве обзвонили руководителей всех районных школ, которые сказали, что готовы к занятиям.
"Коррективы в работу может внести только погода, — отметила Медея Ченгелия. – Но сегодня была солнечная погода, снег уже подтаял. И завтра метеорологи обещают хорошую погоду".
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