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Урок математики в школе

Ченгелия: со 2 февраля в школах и садах Абхазии приступят к занятиям

© Fotolia/ Kzenon
В Абхазии
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Из-за сильного снегопада в Абхазии занятия во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях были отменены с 30 января по 1 февраля.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Амра Амичба. Со 2 февраля во всех школах и детсадах республики будут возобновлены занятия, об этом корреспонденту Sputnik сообщила заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия. 

"Учебный процесс надолго прерываться не может, погода улучшилась, школы и сады должны заработать", — подчеркнула замминистра. 

Соответствующее решение принято на совещании Министерства образования и науки Абхазии. По словам Ченгелия, в министерстве обзвонили руководителей всех районных школ, которые сказали, что готовы к занятиям. 

"Коррективы в работу может внести только погода, — отметила Медея Ченгелия. – Но сегодня была солнечная погода, снег уже подтаял. И завтра метеорологи обещают хорошую погоду". 

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до 30 января. Передвижение по дорогам Абхазии было  затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии были отменены до 2 февраля.

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Теги:
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