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Когония: российскую соцпенсию в Абхазию не перечисляют

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заместитель министра по труду и соцобеспечению Ольга Когония рассказала в интервью радио Sputnik о том, коснется ли индексация пенсий граждан России, проживающих в Абхазии.

СУХУМ, 1 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российскую социальную пенсию в Абхазию не перечисляют, сказала в интервью радио Sputnik заместитель министра по труду и соцобеспечению Абхазии Ольга Когония.

"Индексация социальной пенсии, которая произойдет 1 апреля, не коснется граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. В соответствии с законодательством Российской Федерации, социальная пенсия за рубеж не платится. Соответственно, общероссийская индексация для наших граждан не предусмотрена", — добавила она.

Однако, по словам Когония, существует соглашение в области соцобеспечения между Абхазией и Россией.

Полную версию интервью с Ольгой Когония слушайте здесь>>

"Согласно договору, гражданам Абхазии, которые получают российскую пенсию, повысят пенсию, и доведут ее до размера среднемесячной пенсии в Южном Федеральном округе", — подчеркнула Когония.

С 1 апреля для граждан Абхазии будет доплата по соглашению между Абхазией и Россией. С 1 августа предполагается повышение для работающих пенсионеров, которые живут в России, сказала она.

С 1 февраля уровень пенсии возрастет, отметила Когония. Рост пенсий обусловлен размером инфляции, которая по итогам 2016 года составила 5,4 процента. Соответственно, на такой же процент увеличится страховая пенсия неработающих пенсионеров, сообщила Когония.


Теги:
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