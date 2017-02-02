Спасти ребенка и жеребенка: будни спасателей МЧС Абхазии

Роберт Джопуа, Sputnik.

Сатбей Гиндия и Тимур Квициния работают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям со дня основания ведомства. Первый пришел на службу в звании сержанта, второй – прапорщика. Они рассказывают, что быть спасателями и не мечтали, просто так сложилась их судьба.

"Тогда я служил в армии. За месяц до окончания службы я узнал, что формируется Управление по чрезвычайным ситуациям. Пришел в отдел кадров, оставил заявление. Позже, уже по окончании срочной службы, мне позвонили и предложили работать в УЧС. Сначала был спасателем в Сухуме, позже в Очамчыре, где возглавлял спасательное отделение пожарной службы. Сегодня руковожу поисково-спасательным отрядом пожарно-спасательной службы", — сказал Гиндия.

Примерно таким же образом, после армейской службы, пришел на службу в спасательное ведомство и Тимур Квициния.

"Поначалу работал водителем, затем водолазом. Далее меня перевели в отдел государственного пожарного надзора, а затем я стал начальником пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района", — вспоминает Квициния.

В 2010 году руководство тогда еще Управления по чрезвычайным ситуациям, отметив добросовестную службу, предложило ребятам поступить в российскую Академию государственной противопожарной службы МЧС. Ребята согласились и стали студентами факультета пожарной безопасности, выбрав специальность инженера.

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"Мы учились на заочном отделении. Ездили периодически на сессии. Учиться было интересно и познавательно. Специализированное обучение, конечно же, дает свои плюсы. Сегодня около 40 человек из Абхазии учатся в этой академии. Обучаются как на стационаре, так и на заочном отделении – это действующие сотрудники нашего министерства", — сказал Сатбей.

По словам Квициния, в вузе они узнали много нового, несмотря на то, что у них был уже большой опыт работы в службе.

"Каждая сессия, каждый семинар, каждые практические занятия помогают нам в работе", — признается Тимур.

За десять лет службы спасатели видели многое. Они принимали участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций самого разного рода, от дорожно-транспортных происшествий до горноспасательных операций. У каждого из них есть воспоминания, о которых рассказывают с неохотой.

"Помните ДТП с участием служебной машины председателя Нацбанка. Произошло возгорание автомобиля. Спасательная машина кое-как смогла подъехать, а пожарная нет. Потому что была пробка, а оставалось метров 150. Машина горит, все кричат, а дорога перекрыта. Стали огнетушителями тушить. Потушили. Ребята стали резать машину, чтобы людей из нее вытащить. Но машина была бронированной, и поэтому не получилось открыть ее. Обидно, что доехали, а людей не удалось спасти", — поделился Квициния.

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Выезды на ДТП считает самыми трудными и Гиндия. Среди множества случаев он вспоминает аварию с участием пассажирского автобуса и «легковушки» в Очамчырском районе. Тогда также были жертвы.

Есть в работе спасателей и совсем иные истории, которые они вспоминают с удовольствием и улыбкой.

"Женщина вызвала спасателей в одну из девятиэтажек в Старом поселке. Поднялись, уже не помню на какой этаж. Она дает нам ключ и объясняет, что в квартире ее ребенок. Мы стали стучать, шуметь – никто не реагирует. Ключом открыть дверь не удалось, пришлось применять силу. Дверь открылась, заходим, а ребенок спит на полу в прихожей", — вспомнил Сатбей.

Не менее забавная история приключилась с Гиндия несколько лет назад в Очамчыре.

"Звонят мне коллеги рано утром домой и говорят, что где тамышский пост ГАИ в колодец упал ребенок. Я спросонья кинулся одеваться, подъезжает спасательная машина, мы мчимся в Тамыш. Только в дороге я понял, что в колодец не ребенок упал, а жеребенок. Кстати, мы его часа полтора вытаскивали из колодца четырехметровой глубины", — рассказал Гиндия.

Руководством МЧС Абхазии выпускникам Академии государственной противопожарной службы МЧС России Сатбею Гиндия и Тимуру Квициния было присвоено внеочередное офицерское звание майора. Самое главное не звание, единогласно говорят они, – дороже всего благодарность людей, которым они помогают.