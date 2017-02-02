Путевка в Италию на одного

Sputnik, Амра Амичба.

Итальянская ассоциация "Rondine Cittadella della Pace" ("Рондине Цитадель Мира") вот уже 20 лет приглашает студентов из разных стран мира на бесплатное двухгодичное обучение в вузах Италии. По словам замминистра иностранных дел Кана Тания, который тоже, кстати, в свое время получил европейское образование по этой программе, в основном это представители конфликтных регионов: Палестина, Израиль, Косово, Сербия, Абхазия, Армения, Азербайджан, Грузия.

"Всего около 16 стран, и каждые два года выделяется одна квота для страны. Чтобы попасть в отбор, необходимо до 20 февраля представить пакет документов в МИД. Требуется наличие российского диплома о высшем образовании. Абхазские дипломы, к сожалению, пока не признает Италия", — уточнил Тания.

Кроме того, необходимо иметь гражданство Абхазии, быть в возрасте от 21 до 27 лет и подтвердить намерение работать по темам урегулирования конфликтов.

По словам Тания, пакет документов включает в себя копию действующего заграничного российского паспорта, копию российского диплома, резюме, два рекомендательных письма, мотивационное письмо и черновик проекта, который хотелось бы реализовать по возвращении домой.

"Обучение продлится два года, и все расходы на обучение и проживание покрываются приглашающей стороной. Приблизительно около 50 тысяч евро в год на одного человека затрачивают организаторы", — отметил Тания.

Все студенты живут в студенческом городке Рондине. Средневековый городок, из которого итальянская Ассоциация "Rondine Cittadella della Pace" ("Рондине Цитадель Мира") сделала международный студенческий центр.

"В Рондине воссоздали маленький мир. У въезда в город висит табличка, на которой на 16 языках написано "Добро пожаловать", в том числе и на абхазском. Висит абхазский флаг среди всех остальных флагов", — подчеркнул Кан Тания.

Сразу по приезде ребята начинают проходить трехмесячные курсы итальянского языка и культуры, после чего поступают в высшие учебные заведения Италии.

"В этом году организаторами было принято решение, что это будут вузы региона Тосканы – Флоренция, Ареццо и Сиена. Ребята могут выбрать любой факультет, кроме медицинского и юридического, — уточнил замминистра. — Сдают вступительные экзамены, и уже присоединяются к студенческому сообществу Италии. Становятся обычными итальянскими студентами, учатся бесплатно в государственных университетах страны, каждый день ходят на лекции, занимаются".

Кан Тания рассказал, что в Рондине проводятся тренинги по конфликтологии, охране окружающей среды, то есть, помимо студенческой жизни, представители стран участвуют в интересных крупных общенациональных проектах.

Одним из таких проектов, осуществленном в Рондине студентами в годы учебы Кана Тания в Италии, стал проект под названием "Ветры мира на Кавказе".

© Фото: со страницы Мэгги Агрба Политолог Мэгги Агрба: в Ричмонд – через Европу и Австралию

"150 человек из всех кавказских республик мы собрали за одним столом переговоров. Там не было политики. Были представители гражданского общества, активисты, журналисты. Мы, будучи студентами, предложили создать документ из 14 пунктов для мира на Кавказе. Написали проект этого документа, и участники его приняли", — вспоминает Кан Тания.

По словам замминистра, в 2010-2011 годах итальянская профессура и студенты провезли этот документ по всем кавказским республикам и вручали его главам государств.

"Президент ассоциации "Рондине Цитадель Мира" Франко Ваккари побывал в Абхазии и вручил документ исполняющему обязанности президента Сергею Шамба. Президент Абхазии Сергей Багапш тогда был с визитом в Венесуэле", — рассказал замминистра иностранных дел Кан Тания.

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