Единственный заслуженный: Родиону Таркил исполнилось 90 лет

Бадрак Авидзба, Sputnik

Родион Таркил – выпускник Ульяновского института гражданской авиации. После окончания учебы он до 1949 года жил и работал пилотом в этом городе. Затем Родион Таркил решил связать свою судьбу с гражданской авиацией в Абхазии. Таркил прошел путь от рядового летчика до командира объединенного авиационного отряда.

"Родион Таркил — человек с большой буквы, он проделал очень большой путь в своей жизни. Он был подростком, когда во время Второй мировой войны погиб его родной брат. В это время он принимает решение выбрать сложную и опасную профессию", — рассказал гендиректор Международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба.

После возвращения в Абхазию, Родион Таркил начинает летать в отдельной эскадрилье Сухумского аэропорта.

"Он летал на воздушных судах многих типов. В конце своей летной деятельности он был командиром на реактивном самолете ТУ-134", — отметил Эшба.

Авиационный педагог

Помимо пилотирования в гражданской авиации, Родион Таркил много лет занимался обучением летных составов.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ночная ведьма" из Абхазии

"Он воспитал большое поколение летчиков, много времени уделял подготовке авиационных специалистов. В основном он делал упор на выходцев из села. Он говорил, что физически они более развиты и выносливы. Он сам выходец из села, наверное, он судил по себе, по тому, какой путь прошел он. Кроме того, Родион Таркил был очень человечным, ко всем своим подчиненным он относился одинаково с уважением", — сказал Вячеслав Эшба.

Ученики Родиона Таркил могли бы, как и он сам, стать заслуженными пилотами СССР, однако большая страна перестала существовать, поэтому он единственный абхаз, обладающий таким званием, отметил он.

"Это очень высокое авиационное звание, которое присваивалось не каждому в те времена, и получил он ее заслуженно", — говорит гендиректор аэропорта.

Летная работа — одна из самых сложных, по физическим нагрузкам ее нельзя сравнивать с трудом шахтеров или подводников, но работа пилота связана с большими психологическими нагрузками, говорит Эшба.

"Подготовка пилотов должна быть соответствующая, так как пилоты имеют дело с очень сложной авиационной техникой", — подчеркнул Эшба.

Ученики Родиона Таркил в Отечественной войне

Летчики-авиаторы внесли немалый вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии.

"Все летчики, которые принимали участие в войне, они все ученики Родиона Таркил. Он очень добрый человек, но в работе всегда был жестким, потому что авиационная работа требует порядка. Когда он руководил, 25 лет не было никаких аварий", — сказал Вячеслав Эшба.

Вячеслав Эшба подчеркнул тот факт, что в советское время автономная Абхазия обладала своим действующим аэродромом, и в республике были такие опытные пилоты, как Родион Таркил, это было большим достижением.

© Фото: Алан Воуба Абхазский военный летчик совершил перелет в память о герое ВОВ

Юрий Латария много лет работал с Родионом Таркил и отмечает, что он был профессионалом в своем деле.

"Я работал заместителем Таркил по политической части. В его функции входила подготовка летного состава. Последний, практический экзамен, пилоты сдавали у него. Он летал с каждым и отдавал указания о том, что нужно делать в тех или иных обстоятельствах. Он садился на место второго пилота, и он выполнял обязанности второго пилота", — отметил Латария.

После выхода на пенсию в 1982 году Родион Таркил некоторое время возглавлял дом отдыха "Бабушера".

Родион Таркил работал в Сухумском аэропорту с 1949 по 1982 год, совмещая работу пилота с подготовкой летчиков пассажирских самолетов.