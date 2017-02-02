Минтуризма Абхазии: аттестовывать гидов будут в присутствии СМИ

О том, как будет проходить аттестация экскурсоводов, где проводятся курсы и какие требования этим летом начнут предъявлять к гидам, рассказали замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба, президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина и директор центра подготовки специалистов туристического и гостиничного дела АГУ Кристина Лакербая.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Саботированная аттестация

По словам замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамыра Ахба, республике летом нужны пятьсот гидов. Те экскурсоводы, у которых есть официально подтвержденный стаж, могут сразу пройти аттестацию. Остальные должны отучиться на курсах.

"Около трехсот человек нам заявили, что у них есть подтвержденный стаж, — сказал Ахба. – Мы ждем от них документов".

Трехмесячные курсы экскурсоводов сейчас организованы на базе Гагрского гуманитарно-промышленного техникума, Сухумского государственного колледжа и Абхазского госуниверситета. Стоимость их от пяти до восьми тысяч. Учебные заведения предоставляют рассрочку оплаты. Для групп от десяти человек Абхазский госуниверситет предусмотрел выездные курсы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский союз туризма: курсы защитят права экскурсоводов

"Мы проводили аттестацию в прошлом году, но ее результаты так и не опубликовали, — рассказал Астамыр Ахба. – Турфирмы отнеслись к ней несерьезно, многие не прислали фотографии своих сотрудников, некоторые даже ксерокопии паспортов не сделали. В этот раз все будет максимально открыто, с присутствием прессы, общественных организаций".

По словам Ахба, его министерство решило всерьез навести порядок в туристической сфере. До этого большинство гидов работало нелегально, не платили налоги, методисты в турфирмах числились лишь формально, необходимая документация не велась. С этого лета экскурсовод должен выходить на маршрут с нагрудным знаком, на котором будет его идентификационный номер, и с путевым листом от турфиры. При отсутствии нагрудного знака или документа гид будет оштрафован разъездной комиссией.

Спор о штрафах

В отношении штрафов мнения участников пресс-конференции разошлись. Сейчас он составляет 1800 рублей. Министерство по курортам и туризму хочет его увеличить до 30 тысяч рублей и налагать на самих гидов. Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина считает, что штраф должен быть меньше и штрафовать нужно туроператоров, которые должны снабжать экскурсовода всем необходимым.

"Абхазский союз туризма" создан в 2016 году по инициативе Торгово-промышленной палаты для представления абхазских турфирм за рубежом, защиты прав туроператоров и формирования бренда Абхазии за пределами республики. В ближайших планах организации – привозить мастер-классы из России для работников туристической отрасли.

Как призналась Анна Калягина, практически все гиды и турфирмы новости об обязательных курсах и аттестации восприняли в штыки.

"Это связано большей частью с искаженной информацией, — уточнила Калягина. – Люди где-то что-то слышали, но полными сведениями не владеют. Хотя, что это за экскурсовод, который не смотрит телевизор, не читает прессу, не заходит на сайт Минтуризма и не имеет аккаунтов в соцсетях?!" — сказала президент "Абхазского союза туризма".

Экскурсовод с дипломом

Директор центра подготовки специалистов туристического и гостиничного дела АГУ Кристина Лакербая рассказала, что гиды, приходящие к ней на курсы, наоборот, положительно реагируют на это новшество.

"Новичков и опытных экскурсоводов у нас примерно пополам, — рассказала Лакербая. – Есть и те, кто работает больше десяти лет, и заинтересованно повышают квалификацию".

По словам Кристины Лакербая, в курсы гидов при АГУ входит шесть дисциплин. Среди них есть вроде бы неочевидные, но необходимые: психология, риторика, оказание первой доврачебной помощи. Сам курс состоит из 280 часов теории с шестью практическими выездами на маршруты.

С этого года все экскурсоводы будут делиться на три категории. Новички без категории обязаны проходить аттестацию раз в год. Чтобы получить вторую категорию, требуется три года работы при наличии высшего образования или пять лет стажа при его отсутствии. Вторая категория гидов аттестовывается раз в три года. Первая категория предполагает наличие высшего образования и три года работы с второй категорией. Самые опытные экскурсоводы будут подтверждать свою категорию раз в пять лет.

Проработавшим более 15 лет будет вручаться знак "Почетный работник туризма Абхазии".

Проходить аттестацию и выходить на маршрут можно будет с шестнадцати лет. По словам Астамыра Ахба, в будущем Минтуризма планирует перейти на систему, в которой среди гидов не будет людей без высшего образования, но на это нужно время.